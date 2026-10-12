Ottobre Rosa. Tanti brand aderiscono al mese della prevenzione

L’importanza della ricerca scientifica si riflette nei progressi concreti raggiunti negli ultimi decenni: in Italia, la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi ha raggiunto l’89,5%, rispetto al 78% degli anni Novanta. Ma la ricerca non può fermarsi. Ogni anno, infatti, vengono diagnosticati quasi 56 mila nuovi casi nella popolazione femminile, una donna su otto nell’arco della vita, e per oltre il 10% delle pazienti le cure disponibili non sono ancora sufficientemente efficaci. Per questo è molto importante non spegnere mai i riflettori sulla prevenzione e la ricerca e sono numerosi i brand che aderiscono al mese della prevenzione con tante attività e inziative.

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THE ESTÉE LAUDER COMPANIES AL FIANCO DI FONDAZIONE AIRC

In Italia, anche quest’anno, The Estée Lauder Companies rinnova la propria collaborazione con Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, al fianco della quale è impegnata da oltre dieci anni per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e sostenere la ricerca scientifica, anche attraverso il finanziamento di borse di studio per giovani ricercatori. Il messaggio della Breast Cancer Campaign di quest’anno è “Breast care is a training”: proprio come l’attività fisica, che è di fondamentale importanza nella lotta contro il tumore, anche la prevenzione richiede costanza, consapevolezza e attenzione nel tempo. Attraverso questa metafora, la Campagna racconta il ruolo chiave del movimento fisico nella prevenzione e incoraggia le donne a dedicare agli screening e ai controlli la stessa attenzione che riservano all’attività sportiva. La prevenzione, quindi, non è uno sprint, ma un allenamento costante. Per tutto il mese di ottobre, quindi, nelle profumerie, nelle farmacie e nei saloni partner saranno disponibili gratuitamente al pubblico i leaflet informativi dedicati all’importanza di ricerca e prevenzione, assieme agli iconici Nastri Rosa. La madrina di questa nuova campagna è la piacentina Giulia Salemi, conduttrice televisiva e podcaster, voce appassionata di beauty e da sempre vicina a The Estée Lauder Companies Italia. Quest’anno, The Estée Lauder Companies Italia donerà a Fondazione AIRC 90 mila euro per sostenere tre borse di studio triennali nell’ambito del tumore al seno, che si aggiungono alle 12 sostenute dall’inizio della collaborazione.

La piacentina Giulia Salemi, madrina della nuova campagna

«Quando Evelyn H. Lauder ideò il Nastro Rosa, più di 30 anni fa, diede vita a qualcosa che va ancora oggi ben oltre un simbolo: una voce capace di unire e ispirare donne in tutto il mondo attorno a una causa comune. È un’eredità che The Estée Lauder Companies porta avanti con orgoglio e che riflette la nostra visione della bellezza: una bellezza che promuove cura di sé, consapevolezza e responsabilità», dichiara Federica Polinori, Senior Vice President South & East Europe and General Manager Italy di The Estée Lauder Companies. «Da figlia, sorella, amica, e donna, questo impegno è particolarmente vicino al mio cuore. La ricerca ha fatto passi straordinari e ha contribuito a riscrivere il futuro di molte di noi, ma non possiamo fermarci. In Italia, sono orgogliosa di dare voce a questa causa insieme a Fondazione AIRC e ai nostri partner, mettendo la forza del nostro network al servizio della ricerca e della prevenzione. Dobbiamo, quindi, allenare la prevenzione ogni giorno: perché prenderci cura di noi stesse significa anche prenderci cura del futuro che vogliamo per noi e per le persone che amiamo».

LOVABLE X FOLLOW THE PINK, INIZIATIVA DELLA FONDAZIONE IEO-MONZINO

Lovable aderisce alla settima edizione di “Follow the Pink”, l’iniziativa della Fondazione IEO-MONZINO ETS a sostegno della ricerca sui tumori femminili. Giunta alla settima edizione, la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi, attiva tutto l’anno con un focus particolare in occasione dell’Ottobre Rosa, sensibilizza sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori femminili, sostenendone la Ricerca. Il tumore al seno continua a rappresentare la neoplasia più frequentemente diagnosticata nelle donne in Italia, mentre i tumori ginecologici, tra cui quelli dell’endometrio, dell’ovaio e della cervice uterina, rappresentano un’importante sfida per la salute femminile. In questo scenario, la ricerca riveste un ruolo fondamentale per comprendere sempre meglio l’origine e l’evoluzione delle malattie, identificare precocemente le forme a maggiore rischio e sviluppare trattamenti sempre più efficaci e personalizzati. Per questo Lovable, il brand italiano e, accanto a IEO-MONZINO ETS, conferma il proprio impegno a sostegno della prevenzione e della ricerca per la salute delle donne con una donazione a favore della ricerca sui tumori femminili e sensibilizzando le proprie clienti sull’importanza della prevenzione. Dopo l’incontro di sensibilizzazione rivolto ai dipendenti nella scorsa edizione, quest’anno il progetto coinvolge direttamente il personale dei negozi Lovable, offrendo la possibilità alle addette vendita di partecipare a un’importante occasione di informazione e formazione sui temi della prevenzione.

Ottobre Rosa per la prevenzione e la ricerca nella lotta ai tumori femminili

PITTAROSSO PINK PARADE: LA GRANDE CAMMINATA DI PITTAROSSO E FONDAZIONE UMBERTO VERONESI ETS

Nata dalla collaborazione tra PittaRosso e Fondazione Veronesi, la PittaRosso Pink Parade ha l’obiettivo di sostenere la ricerca scientifica sui tumori femminili, in particolare seno, utero e ovaio, e promuovere una cultura della prevenzione e della diagnosi precoce. Anche quest’anno, il 18 ottobre sarà possibile partecipare in presenza a Milano oppure aderire all’Evento Diffuso da tutta l’Italia, scegliendo di camminare o correre ovunque si desideri insieme ad amici, familiari e colleghi. Un’occasione per unire sport, solidarietà e consapevolezza in una giornata dedicata alle donne e alla ricerca scientifica d’eccellenza e i partecipanti potranno condividere la propria esperienza sui social utilizzando l’hashtag ufficiale #PPP2026. A Milano, il cuore della manifestazione sarà la tradizionale camminata non competitiva di 5 chilometri che attraverserà il centro cittadino. Ad accompagnare l’evento, il grande Villaggio PittaRosso Pink Parade offrirà musica e intrattenimento insieme a Radio Italia, attività dedicate al benessere e la partecipazione di ospiti e testimonial. Per potersi iscrivere e ricevere il kit della manifestazione basta recarsi nei negozi PittaRosso o si può farlo sul sito ufficiale della manifestazione pittarossopinkparade.it. La quota di iscrizione, al netto dei costi di gestione e spedizione, sarà interamente devoluta a Fondazione Veronesi per contribuire all’avviamento del nuovo progetto clinico, all’interno della piattaforma di Fondazione dedicata al tumore al seno, che rappresenta uno studio clinico di fase 3, ossia una sperimentazione condotta su un ampio numero di pazienti, per confermare l’efficacia e la sicurezza di nuovi trattamenti e favorirne l’introduzione nella pratica clinica nelle pazienti con malattia in stadio più precoce. Dal 2014 a oggi, la PittaRosso Pink Parade ha raccolto più di 9 milioni di euro a sostegno della ricerca scientifica sui tumori femminili. Grazie ai fondi raccolti sono stati finanziati progetti innovativi e il lavoro di ricercatrici e ricercatori impegnati ogni giorno nello sviluppo di nuove strategie diagnostiche e terapeutiche.

La copertina di "Chi vuol esser bella, sia" di Salvo Finetti

"CHI VUOL ESSER BELLA, SIA". IL LIBRO DI SALVO FINETTI PER VALORIZZARSI AL MEGLIO

«Siamo strumenti musicali. I capelli sono le corde che il mondo vede. A volte ci sentiamo scordati, fuori tonalità, lontani dalla musica che siamo. E allora cerchiamo un accordatore. Qualcuno capace di restituirci la giusta tensione, le note che ci appartengono. Un parrucchiere, forse. Che sappia ricordarci la nostra melodia e renderla unica, irripetibile». È ciò che racconta Salvo Filetti nel suo nuovo libro edito da Solferino. Lui che, hair designer e founder del Gruppo Compagnia della Bellezza, ha visto passare tante donne e tante storie nei suoi saloni, e in questo libro le racconta per la prima volta attingendo a un tesoro di aneddoti, esperienze e consigli. Con schede pratiche, illustrazioni e test interattivi, ogni donna viene guidata alla scoperta della forma del proprio volto, della sua luce amica e dello stile che più la rappresenta. Per imparare a riconoscere le sfumature che le accendono la pelle e a utilizzare il taglio, e il gioco di luci e ombre per ridisegnare otticamente il volto, riequilibrandone proporzioni e volumi. Con ironia e immagini vivide, come un confidente e interprete dei sogni di chi ha davanti, Filetti smonta il mito della giovinezza obbligatoria: la bellezza non è un lifting, è un’illuminazione e, soprattutto, una possibilità. “Chi vuol esser bella, sia” non è promessa di perfezione, ma slancio verso la valorizzazione di sé. Un viaggio che porta dal semplice adattarsi ai modelli imposti, oggi amplificati dall’intelligenza artificiale, al potersi finalmente sentire totalmente bene nel proprio io. E quando accade, lo specchio non restituisce più soltanto un’immagine, ma un valore. È quel momento magico in cui la bellezza può di-ventare una preziosa alleata dell’autostima, della fiducia e della libertà di assomigliare sempre di più a se stessi.