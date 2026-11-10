Remothered, torna l’horror siciliano di Stormind Games

Dal 27 ottobre è acquistabile Remothered: Red Nun’s Legacy, un videogioco horror realizzato da Stormind Games. Per chi non li conoscesse, si parla di un team italiano composto da oltre cento dipendenti: una dimensione di tutto rispetto, per il contesto nazionale, dove sono pochi i team che superano queste cifre (una di queste eccezioni è la milanese Milestone, nota in tutto il mondo per i suoi videogiochi sulle corse). Due anni fa, Stormind Games aveva fatto parlare di sé con A Quiet Place: The Road Ahead, il videogioco ufficiale tratto dalla nota serie cinematografica, in cui dovevamo guidare la protagonista in un mondo ostile, dove qualsiasi rumore può rappresentare la tua fine. Il rapporto di Stormind Games con l’horror è tuttavia antecedente e risale almeno al 2018, con la pubblicazione di Remothered: Tormented Fathers, in cui giocavamo nei panni di una donna (Rosemary Reed) intrappolata nella grande villa del dottor Felton, un notaio in pensione, afflitto da una misteriosa malattia. Dopo un secondo capitolo, Remothered: Broken Porcelain del 2020, che non ha ottenuto lo stesso consenso del primo, la serie era rimasta in sospeso fino ad oggi, con l’arrivo di Red Nun’s Legacy, che va idealmente a chiudere l’intera saga, spiegando alcuni misteri insoluti di Tormented Fathers.

Remothered: Red Nun’s Legacy ci porta in Sicilia, nel 2012, vent’anni dopo gli eventi di Tormented Fathers e a un anno di distanza dalla misteriosa scomparsa di alcuni bambini. Il destino di una di loro, Agata Trovato, è rimasto avvolto nel mistero, perché è l’unica di cui non è stato rinvenuto il corpo. I genitori di Agata, Susan e Angelo, si dirigono a un’antica magione, villa Ashmann, ai piedi dell’Etna, in cerca della loro bambina. Angelo è titubante, ma Susan ha visto un filmato in cui è inquadrato l’ingresso di quella villa e pensa che possa essere il luogo in cui sua figlia è tenuta prigioniera. Poco dopo essere entrati nell’edificio, Susan e suo marito sono costretti a separarsi. Inizia allora la nostra avventura, nei panni della donna.

Remothered: Red Nun’s Legacy è un horror dall’impostazione classica. Ci si muove all’interno del grande edificio, risolvendo alcuni semplici enigmi ed evitando una serie di presenze che pattugliano l’area. Simili entità, nei videogiochi di questo genere, sono definite “stalker”, perché ci inseguono costantemente. L’unico modo per sfuggire a loro è nascondersi da qualche parte o trovare altri sistemi per depistare la loro attenzione, perché la nostra protagonista è quasi disarmata. Ha a disposizione solo alcuni oggetti che possono stordire gli inseguitori – o meglio, le inseguitrici – per qualche istante. In Red Nun’s Legacy infatti le “stalker” sono tutte presenze femminili. Si comincia con alcune inquietanti suore mascherate, definite novizie, per poi passare a una sposa gravida che vomita falene, che ha attirato l’attenzione del pubblico col suo design particolare, fin da quando è apparsa in uno dei trailer promozionali. Insomma, il focus non è certo sui combattimenti, ma sulla costruzione dell’atmosfera e sulla storia, che ci porterà a scoprire perché la piccola Agata è stata rapita e cosa vuole la Suora Rossa citata nel titolo. Il videogioco è acquistabile su PC e su console ed è venduto a 29,99 euro. È anche disponibile un’edizione deluxe che, con 10 euro in più, comprende anche la colonna sonora (di Akira Yamaoka e Aram Shahbazians) e un artbook digitale.