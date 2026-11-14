A Piacenza 500 ictus all’anno: «Come capire i primi sintomi»

Alterazione del classico ritmo sonno/veglia, problematiche respiratorie, difficoltà a deglutire e rallentamento dello svuotamento intestinale. Ma anche affaticamento muscolare, dolore, fatigue cognitiva e carico di stress eccessivo sulle spalle del caregiver. Sono solo alcuni degli elementi che caratterizzano “lato oscuro” dell’ictus, ossia all’insieme di segni e sintomi meno conosciuti ma che possono avere un grande impatto nella vita del paziente colpito da questa emergenza neurologica.

Proprio a questo tema è dedicato il convegno organizzato dall’Azienda Usl di Piacenza con il supporto all’Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale - A.L.I.Ce. Piacenza O.d.v. a pochi giorni dalla Giornata mondiale dell’Ictus. L’appuntamento, intitolato “Il lato oscuro dell’ictus: segni e sintomi nascosti” e dedicato ai professionisti, si terrà oggi dalle 8.30 alle 17, nella Sala colonne dell’ospedale di Piacenza.

«Quando si parla di ictus si pensa subito al trattamento della fase acuta della malattia – spiega Roberto Antenucci, direttore Unità spinale e Gracer dell’Ausl di Piacenza e responsabile scientifico dell’evento – Ma gli esiti persistono a lungo, e la qualità di vita è determinata in larga parte dalla gestione di una lunga serie di possibili sintomi. L’ictus può infatti causare diverse alterazioni funzionali in tutto l’organismo. L’obiettivo di questo convegno è dare voce a questi segni e sintomi attraverso un lavoro multidisciplinare tramite i professionisti che lavorano in ambito riabilitativo, affinché i percorsi di cura dei pazienti diventino sempre più efficaci”.

L’ictus cerebrale acuto è la principale causa di disabilità del giovane adulto. «A piacenza ricoveriamo circa 500 casi di ictus l’anno - racconta Paolo Immovilli, direttore della Neurologia dell’Ausl di Piacenza - Per ridurre l’impatto disabilitante della malattia abbiamo a disposizione due trattamenti in fase acuta che sono tanto più efficaci quanto prima vengono eseguiti rispetto all’esordio dell’ictus: la trombolisi, che viene fatta interamente a Piacenza, e la trombectomia meccanica, trattamento che viene proposto attraverso un percorso hub & spoke grazie alla collaborazione con Parma. La fase riabilitativa inizia già all’interno del reparto di Neurologia e prosegue poi a Fiorenzuola. Grazie ai colleghi della riabilitazione riusciamo a dare continuità tra la fase acuta e quella cronica, fino alle dimissioni a domicilio».

Il percorso di riabilitazione coinvolge un’equipe multidisciplinare composta da fisiatri, fisioterapisti, neuropsicologi, psicoterapeuti, dietisti, neurologi, logopedisti, anestesisti, terapisti occupazionali, operatori socio-sanitari e infermieri. Il lungo elenco delle manifestazioni cliniche che appartengono al “lato oscuro dell’ictus” parte dall’alterazione del classico ritmo sonno/veglia. «Spesso capita di non riuscire a riposare correttamente la notte – conferma Antenucci - è un problema che si può trattare sia con farmaci sia agendo sull’ambiente, ad esempio oscurando eventuali fonti luminose». Possono poi essere presenti problematiche respiratorie (affaticamento precoce, accumulo di secrezioni), che vengono gestite dal terapista attraverso apposite strumentazioni, dolore che talvolta si cronicizza, disfagia (difficoltà a deglutire) che può perdurare nel tempo, rallentamento della funzione intestinale e difficoltà motorie. Ma il lungo elenco di manifestazioni può includere anche “stanchezza cognitiva” e sintomi cognitivi e comportamentali – aggiunge Giuseppe Rocca, neuropsicologo della Neurologia dell’Ausl di Piacenza – Problematiche che hanno un impatto non solo sul paziente, ma anche sui familiari. Non a caso, spesso si parla di stress del caregiver. Proprio per questo dobbiamo supportare non solo i pazienti, ma anche chi gli sta vicino. E questo possiamo farlo coinvolgendo le associazioni.

«La nostra missione – conclude Anna Maria Barbieri, presidente dell’associazione A.L.I.Ce. Piacenza odv – consiste nel fare prevenzione e sensibilizzare la popolazione sulle cause e i sintomi dell’ictus. Per questo offriamo sempre il nostro contribuito a questa tipologia di convegni”. L’associazione curerà infatti una sessione dedicata ai disturbi comunicativo-linguistici e agli aspetti della riabilitazione motoria nella fase cronica della malattia nonché al peso invisibile del caregiver».