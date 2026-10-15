Artrosi: dalla riabilitazione all'intervento, le cure oggi disponibili

Riprende questa sera, su Telelibertà alle 21, una nuova stagione di “Star bene - i giovedì della medicina”, trasmissione dedicata alla salute, alla prevenzione e al benessere, con uno studio rinnovato e tanti temi da approfondire insieme agli esperti. Al centro della puntata, condotta dalla giornalista Marzia Foletti, l’artrosi, una patologia molto diffusa che può compromettere la mobilità e la qualità della vita.

A guidare il pubblico nella scoperta di cause, sintomi e trattamenti saranno i professionisti del Poliambulatorio Health di Piacenza Roberto Alessandrini, ortopedico e medico della Nazionale maggiore di rugby, e Roberto Labò, osteopata. Al loro fianco il professor Luigi Cavanna, primario Area Medica/oncologia della Casa di Cura Piacenza e direttore scientifico della trasmissione.

Dalla diagnosi alle terapie conservative, dalla riabilitazione all’eventuale intervento chirurgico, la puntata affronterà le principali problematiche legate all’artrosi di ginocchio, anca e spalla. Ampio spazio sarà dedicato al movimento, al rinforzo muscolare e all’importanza di un percorso riabilitativo personalizzato, in palestra o in acqua. Non mancheranno approfondimenti sulla prevenzione, sull’impiego delle nuove tecnologie per analizzare il movimento e sul ruolo dell’attività fisica, anche per chi convive con il dolore articolare.