La Neonatologia apre le porte ai nonni dei bambini prematuri: un evento speciale in ospedale

Per la prima volta anche i nonni potranno entrare nel reparto dove i loro nipotini, nati prima del previsto, ricevono le prime cure. In occasione della Giornata mondiale della prematurità, martedì 17 novembre la Neonatologia dell'ospedale di Piacenza aprirà eccezionalmente le porte ai nonni dei bambini ricoverati, offrendo loro la possibilità di conoscere gli ambienti e i professionisti che accompagnano i piccoli nelle prime, delicate settimane di vita.

Un'iniziativa che vuole sottolineare l'importanza della vicinanza familiare in un percorso spesso lungo e complesso. Sono circa 150 i bambini prematuri assistiti ogni anno dalla Neonatologia piacentina, struttura di terapia sub-intensiva inserita nella Pediatria diretta dal professor Giacomo Biasucci.

Le cure nelle prime settimane di vita

La nascita prematura può richiedere un ricovero di diverse settimane, fino a quando il neonato non riesce a respirare autonomamente, alimentarsi, mantenere la temperatura corporea e crescere regolarmente.

«Ogni prematuro porta con sé una storia complessa, che richiede un'assistenza continua e coordinata», spiega la pediatra Belinda Benenati. I piccoli possono presentare difficoltà respiratorie e nutrizionali, complicanze cardiocircolatorie o neurologiche e infezioni legate all'immaturità degli organi.

Il reparto accoglie neonati nati dalla 32ª settimana di gestazione o con un peso di almeno un chilogrammo, quando necessitano di cure e monitoraggi specifici. L'obiettivo è garantire, quando le condizioni lo consentono, l'assistenza vicino a casa. Per i casi più complessi è attiva una collaborazione con la Terapia intensiva neonatale di Parma.

Genitori accanto ai piccoli 24 ore su 24

Un aspetto fondamentale dell'assistenza è il coinvolgimento delle famiglie. Mamme e papà possono accedere al reparto in qualsiasi momento, partecipando attivamente alle cure e mantenendo il contatto fisico con i figli.

«Il nostro obiettivo è prenderci cura, non solo curare», sottolinea Benenati. «Mettiamo al centro la mamma, il papà e il loro bambino, garantendo la loro presenza accanto al neonato e riducendo al minimo le separazioni».

Particolare attenzione viene riservata al contatto pelle a pelle, al benessere dei piccoli e alla creazione di un ambiente protetto, silenzioso e accogliente.

I controlli dopo il ritorno a casa

L'assistenza non termina con le dimissioni. I bambini vengono seguiti attraverso un ambulatorio dedicato al monitoraggio della crescita e del neurosviluppo, con controlli programmati nel tempo.

Quando necessario, il percorso coinvolge anche neuropsichiatri, fisioterapisti, logopedisti e altri specialisti, per garantire continuità alle cure e sostenere le famiglie.

Una struttura rinnovata e il legame con l'università

La Neonatologia, nella sua attuale organizzazione dal 2025, è il risultato di un importante intervento di riqualificazione che ha trasformato gli spazi in un ambiente moderno, attrezzato per l'assistenza sub-intensiva neonatale.

«Abbiamo scelto di aderire agli standard più alti, per dare ai nostri piccoli pazienti il meglio», spiega Giacomo Biasucci, direttore del dipartimento Salute donna, infanzia e adolescenza.

Il collegamento con l'Università di Parma, rafforzato dalla direzione universitaria della Pediatria introdotta nel 2022, ha consentito di sviluppare ulteriormente formazione, aggiornamento e ricerca.

Ogni anno il reparto accoglie complessivamente circa 200 neonati, dei quali 150 prematuri. «Dietro questi numeri – ricorda Biasucci – ci sono bambini che hanno bisogno di tempo, competenze e attenzioni speciali, ma anche famiglie da accompagnare in un'esperienza intensa e spesso inattesa».

L'apertura straordinaria ai nonni vuole essere proprio un riconoscimento del ruolo che anche loro possono