Piacenza e la lotta alla sordità, Cuda: «Il futuro è già adesso»

L'evoluzione degli standard di cura è il tema scelto per il meeting internazionale Hearring. Piacenza diventa così capitale dell'udito ospitando per la prima volta l'evento che ha radunato ieri e oggi a Palazzo Gotico oltre cento professionisti da tutto il mondo.

«Un evento molto importante – ha detto il direttore di Otorinolaringoiatria Cuda – perché è una rete mondiale di centri che si interessano di implantologia cocleare e che si riuniscono annualmente per condividere esperienze e programmare insieme visioni sul futuro. L'anno scorso eravamo in Giappone, quest'anno abbiamo avuto noi l'onore, doppio perché Piacenza è l'unico centro che fa parte della rete e questo ci rende particolarmente orgogliosi».

Il futuro è già adesso, «ci attendono grandi novità perché in 35 anni siamo passati dall'arrenderci di fronte a sordità gravi al riportarli a una qualità di vita sociale normale, addirittura adesso senza alcun dispositivo da indossare. Andremo avanti su questa linea, ci sono anche evidenze in campo genetico che darà tante soddisfazioni a noi, ma soprattutto ai pazienti: le forme più gravi sono certamente quelle che colpiscono i bambini, uno su mille circa nasce con una grave sordità e questa percentuale raddoppia quando si arriva nell'età scolare perché subentrano altre cause ambientali e genetiche.

Abbiamo comunque risolto del tutto il problema dell'identificazione precoce nei bambini con impianti cocleari, mentre c'è un altro grande problema sul quale ci concentreremo che è quello dell'adulto. Le stime attuali ci dicono infatti che una persona su venti potrebbe beneficiare di queste tecnologie, ma di fatto non la utilizza e la sfida consisterà nel cercare di diffondere sempre di più queste opportunità per garantire una qualità di vita sempre migliore».