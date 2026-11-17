L’Intelligenza artificiale in Oncologia, ma anche la medicina di precisione, l’immunoterapia, gli anticorpi-farmaco coniugati che raggiungono direttamente la cellula malata. Questo e altro è emerso a Roma in occasione del 28esimo congresso nazionale dell’Aiom ( associazione italiana oncologia medica) a cui ha partecipato l’oncologo piacentino Luigi Cavanna.

Il congresso nazionale Aiom è il più importante congresso nazionale dell’Oncologia italiana, in cui vengono presentati i risultati di studi clinici di ricerca e gli avanzamenti tecnologici , con ricadute pratiche nella cura dei pazienti. Erano presenti al congresso, nell’ultimo fine settimana, oltre 2mila partecipanti da tutta Italia.

La parola d’ordine del simposio è stata “innovazione equa”, a significare che i risultati dell’innovazione devono essere disponibili per ogni paziente, senza disparità fra regioni o fra sede di residenza del malato, città o zone rurali.