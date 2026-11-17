Innovazione tecnologica e intelligenza artificiale? «Il primo vero tema è come governarle». Si è espresso così il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, ospite ieri del convegno promosso da Confindustria Piacenza in Università Cattolica, incentrato su intelligenza artificiale, digitalizzazione e valorizzazione del capitale umano. Temi che investono tanto le imprese private quanto la pubblica amministrazione.

Due “anime”

Due “anime” del tessuto economico e sociale che oggi, ha sottolineato in apertura di convegno il presidente di Confindustria Nicola Parenti, non possono più viaggiare disgiunte ma all’interno di «un’alleanza che è sempre più necessaria».

Due facce di una medaglia che oggi deve fare i conti con un’innovazione tecnologica che viaggia a velocità elevatissima e che, come tale, richiede di essere dominata e indirizzata per non correre il rischio di farsi dominare. «Non ci può essere innovazione tecnologica – ha sottolineato il ministro Zangrillo - se non c’è capacità di governarla e al tempo stesso non può esserci sviluppo umano se non ci si preoccupa di dotare le persone degli strumenti adeguati per affrontare i cambiamenti imposti dalle innovazioni». A detta del ministro per la pubblica amministrazione «i nuovi strumenti sono un aiuto significativo all’attività umana, ma complementari. Non bisogna pensare – ha aggiunto - che la macchina sostituirà l’uomo».

Formazione

Di qui a detta del ministro ospite in Università Cattolica, la necessità di «approcciare questi nuovi strumenti facendo formazione tecnica, ma anche umanistica, insegnando che queste nuove tecnologie aiutano a fare meglio il proprio lavoro e a essere più performanti rispetto alle attese di cittadini e imprese, senza che venga meno la responsabilità umana».

La sfida

A detta di Zangrillo la pubblica amministrazione sta lavorando per recepire la sfida, ma in realtà il primo vero tema è «come governare queste nuove tecnologie».