Il papà del microchip Federico Faggin arriva al Val Nure Festival
Sabato alle 18 incontro a Ponte dell'Olio con il fisico che ha inventato il microprocessore
Nadia Plucani
|2 ore fa
Il fisico Federico Faggin
Il fisico e inventore Federico Faggin chiude la terza edizione del “Val Nure e Chero Festival - Schegge di storia” nell’incontro di sabato 31 ottobre alle 18 al palazzetto dello sport di Ponte dell'Olio. In dialogo con il vicesindaco con delega alla cultura del Comune, Fabio Callegari, sul tema “Oltre l’invisibile, scandagliando coscienza, scienza e futuro".
Protagonista internazionale dell’innovazione tecnologica, Faggin è l’inventore del microprocessore e figura di primo piano nella storia dell’informatica. Al percorso scientifico e tecnologico ha affiancato una profonda ricerca personale sulla coscienza, sulla natura della realtà e sul significato dell’esperienza umana. E’ attorno a questi interrogativi che si svilupperà “Oltre l’invisibile”.
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