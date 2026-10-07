"L'Arte del Fare" alla scoperta degli artigiani del futuro

Matite e gomme, ma anche app, sensori intelligenti e persino oggetti volanti. È un viaggio tra presente e futuro quello della terza puntata de “L’Arte del Fare”, il programma realizzato da Telelibertà in collaborazione con l’associazione Libera Artigiani. Un viaggio che entra nel mondo della domotica e degli “artigiani del terzo millennio”.

Dopo il calzolaio Dordoni e il salumificio Bignami ecco Aranea Sel, realtà nata nel 2020 dall’esigenza di unire in modo sempre più coerente design d’interni e tecnologie intelligenti. Un’azienda giovane, ma con alle spalle una storia lunga oltre quarant’anni. È il 1983, infatti, quando nasce Centrufficio Srl, specializzata nella fornitura di arredi e macchine per ufficio. Nel 2000 arriva Inside Srl, nata dalla sinergia tra Centrufficio e Alfalink, fino ad arrivare ad Aranea, naturale evoluzione di un percorso che oggi mette insieme progettazione, interior design, tecnologia e domotica.

«Mettere insieme sia il mondo dell’arredo che quello della tecnologia per semplificare e agevolare la vita di chi abita un determinato ambiente» spiega davanti alle telecamere Luigino Peggiani, presidente di Inside e Aranea. Ma cosa c’è di artigianale in tutto questo? La risposta arriva senza esitazioni: «Di artigianale c’è il pensiero».

È proprio il pensiero, infatti, a guidare il lavoro di quelli che lo stesso Peggiani definisce “artigiani del terzo millennio”. Ogni progetto nasce dall’ascolto e dalla fiducia. «Ogni nostra commessa parte da un aspetto fondamentale: la fiducia che governa il rapporto umano con il cliente», sottolinea.

Durante la puntata Lorenzo Pavesi, Christian Sartori e Marina Romanini accompagneranno il pubblico alla scoperta di una domotica tutt’altro che elemento estetico o semplice tecnologia da esibire, ma strumento per rendere la casa più funzionale, confortevole e accessibile. E può essere davvero per tutti? Per il Sales manager Pavesi la risposta è sì, «grazie a uno sviluppo tecnologico destinato a integrare sempre più la domotica nella vita quotidiana».

Per l’ingegnere Christian Sartori, la domotica è «un progetto sartoriale ideato e costruito in base alle esigenze individuali delle persone». Una definizione che riporta ancora una volta al cuore della puntata: l’artigiano del terzo millennio è colui che, dopo aver ascoltato il proprio interlocutore, «è capace di trasformare in realtà un’idea, un disegno».

Un viaggio tra design e innovazione, dunque, dentro uno spazio dove competenze, arredi e tecnologie si incontrano per creare soluzioni su misura. E non mancherà, naturalmente, il consueto esperimento sul campo, con il sottoscritto nei panni dell’artigiano del terzo millennio, agli ordini dell’architetto Marina Romanini.

Appuntamento quindi a stasera dalle ore 20.30 sul canale 76 di Telelibertà con la terza puntata dell’Arte del Fare, il nostro viaggio tra le eccellenze artigianali piacentine.