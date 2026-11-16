Maratona di New York, sogni ed emozioni dei piacentini nella corsa più famosa del mondo

Alcuni dei piacentini e Bipedi in uno scatto insieme all'attore Giacomo Poretti, anche lui ha partecipato alla maratona New York 2026

New York, la maratona per eccellenza, diversa da tutte le altre maratone nel mondo. Lo hanno sperimentato diversi piacentini che vi hanno partecipato, iscritti singolarmente o in gruppo, come i dieci atleti dell’asd Bipedi di Vigolzone hanno corso la maratona di New York, tra 61mila partecipanti e il tifo di una città che chiama per nome anche gli sconosciuti.

Per Cinzia Gregori, alla dodicesima maratona, è stato un sogno realizzato. Stefania Gaetani ha tagliato il traguardo dopo quattro mesi di fisioterapia per un problema alla schiena. Alberto Fuso, 60 anni, alla sua sesta maratona, si è fermato a salutare bambini e spettatori lungo il percorso, senza badare al cronometro. Simona Migliorini si è regalata l’esperienza per i 40 anni.

Luca Cremona ha chiuso in 4 ore e 12 minuti; la compagna Giulia Franchi ha migliorato il proprio tempo. Monica Affaticati ha completato i 42 chilometri in 3 ore e 32, mentre Piera Maggi ha vissuto la corsa come un momento di serenità. Xhemal Shahinaj ha tagliato il traguardo in 4 ore e 30, dedicando la prova a Claudio Ferri, capitano dei Bipedi scomparso a luglio.

Per tutti, oltre alla soddisfazione sportiva, resta l’emozione dell’incoraggiamento dei newyorkesi. Durante la trasferta c’è stato anche il tempo di visitare la città e incontrare Giacomo Poretti, del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, anche lui impegnato nella maratona.