Maratona di New York, sogni ed emozioni dei piacentini nella corsa più famosa del mondo
Tra i 61mila partecipanti anche dieci atleti dei Bipedi di Vigolzone. Storie di sfide personali, traguardi raggiunti e un ricordo speciale per il compagno scomparso Claudio Ferri
Nadia Plucani
|3 ore fa
Stefania Gaetani durante la Maratona
New York, la maratona per eccellenza, diversa da tutte le altre maratone nel mondo. Lo hanno sperimentato diversi piacentini che vi hanno partecipato, iscritti singolarmente o in gruppo, come i dieci atleti dell’asd Bipedi di Vigolzone hanno corso la maratona di New York, tra 61mila partecipanti e il tifo di una città che chiama per nome anche gli sconosciuti.
Per Cinzia Gregori, alla dodicesima maratona, è stato un sogno realizzato. Stefania Gaetani ha tagliato il traguardo dopo quattro mesi di fisioterapia per un problema alla schiena. Alberto Fuso, 60 anni, alla sua sesta maratona, si è fermato a salutare bambini e spettatori lungo il percorso, senza badare al cronometro. Simona Migliorini si è regalata l’esperienza per i 40 anni.
Luca Cremona ha chiuso in 4 ore e 12 minuti; la compagna Giulia Franchi ha migliorato il proprio tempo. Monica Affaticati ha completato i 42 chilometri in 3 ore e 32, mentre Piera Maggi ha vissuto la corsa come un momento di serenità. Xhemal Shahinaj ha tagliato il traguardo in 4 ore e 30, dedicando la prova a Claudio Ferri, capitano dei Bipedi scomparso a luglio.
Per tutti, oltre alla soddisfazione sportiva, resta l’emozione dell’incoraggiamento dei newyorkesi. Durante la trasferta c’è stato anche il tempo di visitare la città e incontrare Giacomo Poretti, del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, anche lui impegnato nella maratona.
Alberto Fuso
Alberto Fuso
L'asd Bipedi in partenza per New York con le magliette che riportano la scritta Italia e i loro nomi
L'asd Bipedi in partenza per New York con le magliette che riportano la scritta Italia e i loro nomi
I Bipedi hanno ricordato a New York il loro "capitano", Claudio Ferri, mancato il primo luglio 2026
Cinzia Gregori
Un gruppo di maratoneti e accompagnatori dei Bipedi in visita al World Trade Center Memorial
Giulia Franchi
Giulia Franchi e Luca Cremona
Giulia Franchi e Luca Cremona, coppia nella vita e nello sport, con le medaglie a New York
Giulia Franchi e Luca Cremona, coppia nella vita e nello sport, con le medaglie a New York
Monica Affaticati
Piera Maggi
Simona Migliorini
Simona Migliorini
Stefania Gaetani
Stefania Gaetani
Xhemal Shahinaj
Xhemal Shahinaj
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