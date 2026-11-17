Tra favola filosofica, storia di spionaggio, commedia fantasy e un bel romanzo
“Il dilemma del riccio” di Tellenger, L’inganno francese” di Grisham, “Gli scherzi della vita” di Piperno, “La parola magica - Una vita scritta” di Allende
Paola Torretta
|59 minuti fa
Tanti libri di genere diverso, ma tutti belli, di fresca uscita
Mi è stato chiesto perché nella pagella, alla fine di ogni articolo, do quasi sempre voti alti. La risposta è semplice. Non so scrivere di libri se prima non li leggo; questo mi impegna ore che non voglio sprecare. Leggere è un’attività giornaliera che mi ha portato a sviluppare un certo gusto con simpatie per certi autori e case editrici. Inoltre prima di scegliere un libro di cui scrivere mi informo su riviste specializzate, sui giornali e sui social per vedere le tendenze del momento. Alla fine è impossibile sbagliare: leggo quasi sempre libri belli!!!
Il primo è una favola filosofica, delicata e ironica di uno dei più amati scrittori neerlandesi. “Il dilemma del riccio” di Toon Tellenger è illustrata e si può leggere anche in compagnia di bambini. Un riccio, che vive nella sua tana, realizza che gli animali del bosco non vanno a trovarlo, perciò si sente solo. Pensa di organizzare una festa, e scrive una lettera d’invito ma si blocca a causa di infiniti dubbi e preoccupazioni.
La sua immaginazione non ha limiti e diventa una trappola: vive nella paura di quello che potrebbe accadere, teme di essere rifiutato e di perdere il controllo della casa dove si sente sicuro. Vorrebbe rapporti senza delusioni perciò non invita per non rischiare. Se ogni favola ha una morale, quella de Il dilemma del riccio potrebbe essere: dobbiamo imparare ad accettare i rischi delle relazioni e non chiudersi per paura di soffrire.
La sua immaginazione non ha limiti e diventa una trappola: vive nella paura di quello che potrebbe accadere, teme di essere rifiutato e di perdere il controllo della casa dove si sente sicuro. Vorrebbe rapporti senza delusioni perciò non invita per non rischiare. Se ogni favola ha una morale, quella de Il dilemma del riccio potrebbe essere: dobbiamo imparare ad accettare i rischi delle relazioni e non chiudersi per paura di soffrire.
Di tutt’altra atmosfera è “L’inganno francese” di John Grisham. L’autore, maestro del legal thriller, si cimenta per la prima volta in un romanzo di spionaggio. Due giovani sposi americani volano a Parigi per trascorrere la luna di miele. Visitano i luoghi iconici testimoniando con post sui social la loro felicità. All’improvviso le foto cessano e nessuno riesce a mettersi in contatto con loro. I due giovani sono scomparsi durante una gita in Normandia. Dopo la prima ipotesi di semplice rapimento a scopo di riscatto emergono elementi inquietanti. L’operazione è ben organizzata e sofisticata, ci sono altre vittime tutte scelte con un certo criterio. La vicenda assume proporzioni internazionali: non è più solo un caso di polizia francese ma viene coinvolta l’FBI e la CIA. Mi fermo qui; entrare in ulteriori dettagli rovinerebbe una lettura avvincente e piena di suspense.
Un autore italiano che mi ha piacevolmente sorpreso è Alessandro Piperno che ha appena pubblicato “Gli scherzi della vita”. Utilizzando l’espediente narrativo della commedia fantastica, racconta la vita di Ludovico Spinazzola e Ethan Kafee. Il primo è un brillante critico d’arte romano di 60 anni, intellettualmente raffinato, cinico e in sovrappeso. Il secondo è una celebre star hollywoodiana, atletico, bellissimo e affascinante che vive a Los Angeles prigioniero del suo successo. Il 24 dicembre succede qualcosa di irreale: i due uomini si risvegliano uno nel corpo dell’altro e devono affrontare i problemi che questo comporta sia dal punto di vista lavorativo che familiare.
Con una grande abilità narrativa, Piperno, approfondisce i temi legati alla condizione umana: l’importanza del corpo, la felicità e il successo, la bellezza e la ricchezza, i desideri e le paure, la solitudine, la famiglia, il rimpianto e la morte. L’autore ci suggerisce che non possiamo avere il controllo sulla nostra vita e che l’ironia è un bel modo per affrontarla perché ci permette di vivere senza essere sopraffatti dal dolore.
Con una grande abilità narrativa, Piperno, approfondisce i temi legati alla condizione umana: l’importanza del corpo, la felicità e il successo, la bellezza e la ricchezza, i desideri e le paure, la solitudine, la famiglia, il rimpianto e la morte. L’autore ci suggerisce che non possiamo avere il controllo sulla nostra vita e che l’ironia è un bel modo per affrontarla perché ci permette di vivere senza essere sopraffatti dal dolore.
E infine lei, Isabel Allende, una delle scrittrici più popolari. “La parola magica - Una vita scritta” non è un romanzo ma è un po’ autobiografia e un po’ lezione di scrittura. L’autrice racconta la propria esperienza lavorativa riflettendo sulla vita, sulla memoria, sul dolore e sul potere delle parole. La scrittura, che per lei è una forma di meditazione, nasce dalla sua vita e ha la funzione di rendere condivisibile e universale le esperienze. Il libro contiene consigli pratici: come accogliere l’ispirazione, come gestirla in libertà, come riconoscere ciò che è importante, come dare una struttura, come guardare con attenzione, come costruire un mondo narrativo e personaggi credibili.
Uno scrittore secondo Allende deve trovare la sua voce che deve essere riconoscibile e adeguata alla storia; inoltre deve lasciare spazio all’immaginazione del lettore che deve partecipare attivamente alla narrazione. Con questo libro Isabel Allende ci fa entrare nel suo processo creativo condividendo le difficoltà, i successi e i rituali. Da leggere per capire che cos’è la scrittura creativa e il mondo letterario, anche se non si ha intenzione di iniziare un romanzo.
[email protected]
Uno scrittore secondo Allende deve trovare la sua voce che deve essere riconoscibile e adeguata alla storia; inoltre deve lasciare spazio all’immaginazione del lettore che deve partecipare attivamente alla narrazione. Con questo libro Isabel Allende ci fa entrare nel suo processo creativo condividendo le difficoltà, i successi e i rituali. Da leggere per capire che cos’è la scrittura creativa e il mondo letterario, anche se non si ha intenzione di iniziare un romanzo.
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