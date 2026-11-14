Un mese di giochi in tutte le biblioteche e Piacenza si conferma tra le pioniere italiane

L’occasione è l’International Games Month @ your library, una manifestazione internazionale che invita le biblioteche a organizzare attività ludiche rivolte a bambini, ragazzi e adulti. L’obiettivo è valorizzarne il ruolo educativo e sociale, ma anche mostrare come questi spazi possano essere luoghi di incontro, dove condividere passioni e trascorrere piacevolmente il tempo libero. Tra le realtà che hanno aderito all’edizione di quest’anno c’è anche la Giana Anguissola di Piacenza, in vicolo San Pietro 5, dove dadi e tabelloni sono di casa ormai da anni grazie all’iniziativa “Fuori dalle scatole”. Per approfondire il rapporto tra questi luoghi di cultura e il gioco da tavolo “senza corrente” abbiamo incontrato Francesco Mazzetta, bibliotecario e coordinatore del Gruppo di lavoro Gaming in biblioteca – IGD Italia dell’Associazione Italiana Biblioteche (AIB).

La Giana Anguissola è parte dell’International Games Month 2026. Avete previsto iniziative specifiche per questa edizione?

«Non sono previste a Piacenza iniziative speciali perché comunque la presenza dell’elemento ludico è diventato una componente strutturale dell’offerta agli utenti: sia tramite gli eventi organizzati mensilmente, sia con i giochi da tavolo in prestito, sia con i testi e i saggi per approfondire la conoscenza di tutti i vari aspetti del gioco. In realtà una piccola novità c’è: oggi, 14 novembre “Fuori dalle scatole” non si svolgerà solo di pomeriggio ma anche di mattina limitatamente ai giochi di ruolo. Questo “allargamento” vuole andare in direzione di un ampliamento dell’offerta anche nei confronti di ragazzi più grandi, adolescenti e giovani e infatti si svolgerà non all’interno della Biblioteca Giana Anguissola ma nella Sala Young della Biblioteca Passerini-Landi. Sarà anche un’anteprima di tutta una serie di nuove iniziative rivolte ai giovani che si intendono proporre una volta che saranno terminati i lavori di recupero edilizio e la biblioteca sarà ridisegnata anche a livello di spazi».

Come nasce l’International Games Month e come si è evoluta la partecipazione delle biblioteche nel corso degli anni?

«L’evento nasce nel 2007 negli Stati Uniti come “National Games Day” su ideazione tra gli altri di Jenny Levine, una delle prime bibliotecarie a sostenere e promuovere il gioco in biblioteca. Nel 2012, a fronte del successo interno e dell’interesse suscitato a livello internazionale, l’evento si trasforma prima in International Games Day, poi nel 2017 in International Games Week e, nel 2022 in International Games Month e si svolge durante tutto il mese di novembre. L’Italia partecipa ufficialmente, tramite il mandato dato prima al sottoscritto nel 2014 e poi ad un gruppo nazionale ufficiale costituito nel 2017, grazie all’Associazione Italiana Biblioteche. Il Gruppo di lavoro sul gaming, forte della collaborazione di editori ludici, regala giochi da tavolo alle biblioteche che partecipano all’evento e presentano progetti innovativi legati ai servizi di gaming. Nel 2025 le biblioteche aderenti in tutta Italia sono state 244 e sono stati distribuiti 200 giochi. Quest’anno siamo già arrivati ad oltre 250 biblioteche iscritte e sono stati distribuiti oltre 220 giochi a cui si aggiungeranno quelli messi in palio mediante i giochi bibliotecari nazionali per i quali collaborano importanti autori ludici come Beniamino Sidoti e Andrea Angiolino. È da sottolineare che la Biblioteca Giana Anguissola ha partecipato fin dalla prima edizione italiana ed è stata, assieme ad altre 9 biblioteche, pioniera nell’adozione dei servizi ludici».

Uno degli obiettivi dell’International Games Month è valorizzare il gioco come strumento educativo e sociale. Quali risultati concreti avete riscontrato nelle biblioteche che partecipano?

«Fin troppo spesso ragazze e ragazzi utilizzano le biblioteche esclusivamente come spazi di studio. Il proporre iniziative ludiche mostra utilizzi “alternativi” che hanno a che fare anche con la socializzazione. Lo stesso vale anche per genitori e nonni che prima si limitano ad accompagnare i bambini per poi venire coinvolti nelle attività. Ma queste sono solo ricadute “di base”. Risultati più significativi si riscontrano quando gli eventi di gaming diventano veri e propri servizi realizzati in collaborazione con realtà vive del territorio come associazioni e gruppi. Quando si crea un vero e proprio “ecosistema” ludico fatto non solo di eventi ma di laboratori: di coding, di didattica ludica, di realizzazione di giochi, ecc. Anche la collaborazione con le scuole può diventare estremamente positiva perché giochi possono essere utilizzati all’interno dei curricula didattici».

Il gioco riesce davvero ad attirare persone che normalmente non frequenterebbero questi spazi?

«Più che attirare pubblico “nuovo”, mostra nuove potenzialità al pubblico che magari li frequenta passivamente come gli studenti. Per attirare pubblico nuovo occorrono investimenti in comunicazione che spesso le biblioteche non possono permettersi».

Ci sono categorie di pubblico che vorreste raggiungere maggiormente?

«Sicuramente gli adolescenti e i giovani adulti. Come detto prima spesso l’utilizzo è limitato allo sfruttamento delle sale come spazi per lo studio. Nella nuova Biblioteca che sarà messa a disposizione una volta terminati i lavori è previsto un lavoro maggiore per il coinvolgimento di queste fasce d’età anche tramite i servizi legati al gaming ma anche ad altre risorse come fumetti e manga».

Dopo oltre dieci anni di attività, quale risultato considerate più importante?

«A livello nazionale il numero di biblioteche coinvolte che ormai considerano il gioco non un evento da realizzare una tantum ma un vero e proprio servizio e l’allargamento ad aree del Paese molto deboli da un punto di vista dei servizi bibliotecari pubblici come il Centro-Sud. Dall’elenco delle biblioteche partecipanti (che si può consultare sul blog del Gruppo di lavoro AIB) è possibile constatare la presenza di Regioni non proprio all’avanguardia per le biblioteche: Abruzzo, Basilicata, Calabria, ecc. Anche biblioteche con poche risorse e/o con poco personale capiscono che cercando alleanze con giocatori e associazioni ludiche (normalmente ben contente di collaborare all’organizzazione in cambio di spazi e della possibilità di condividere le proprie passioni) possono riuscire a farsi conoscere e a promuovere i propri servizi. Inoltre non è secondario il fatto di allargare la consapevolezza sia tra i bibliotecari sia tra gli utenti dello status culturale del gioco, cioè il promuovere il gioco come risorsa culturale che certo serve al divertimento ma anche alla formazione. Per quanto riguarda Piacenza le rassegne legate ai giochi da tavolo, al coding, al corso di scacchi, al prestito dei giochi da tavolo sono ormai servizi assodati che il pubblico si aspetta. Occorre quindi partire da qui per ampliare il servizio».

Anche quest’anno diversi editori di giochi da tavolo sostengono la manifestazione. In che cosa consiste concretamente il loro contributo? Come vengono distribuiti i giochi alle biblioteche e che cosa accade ai titoli ricevuti una volta terminato novembre?

«Negli ultimi anni i giochi donati dagli sponsor sono stati distribuiti tramite bandi annuali in cui si sono valutati progetti che le biblioteche vincitrici hanno poi relazionato tramite il blog del Gruppo di lavoro nazionale. Quest’anno abbiamo la collaborazione di Asmodee, Cranio Creation, Creardo, Creativamente, dV Games, Ghenos Games, Erickson, MS Edizioni e Ludus Magnus. In questo modo si è sostituita la distribuzione “a pioggia” – poco efficace e molto costosa per il Gruppo, che deve spedire materialmente i giochi alle biblioteche – con l’assegnazione di un nucleo non insignificante di giochi. Quest’anno alla prima biblioteca in classifica, Roverbella, in provincia di Mantova, sono stati assegnati 19 giochi e all’ultima premiata, ventesima su 75 progetti presentati, ne sono stati assegnati 6. I giochi donati restano a disposizione delle biblioteche che li hanno ricevuti, che possono così inserirli nelle proprie collezioni sia per gli eventi sia per il prestito».