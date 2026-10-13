A Zona Sport spazio a di rugby, scherma e kung-fu

Dopo lo scatto dai blocchi di partenza della scorsa settimana, Zona Sport torna questa sera alle 21.30 su Telelibertà, sul canale 76 del digitale terrestre e in streaming nella sezione Tv del sito www.liberta. it. Un nuovo appuntamento con lo sport piacentino, tra protagonisti, ambizioni e storie da raccontare, per entrare nel vivo delle principali realtà sportive del territorio. Nello studio del giornalista Marcello Tassi - con opinionista fissa Benedetta Del Re - si partirà dal rugby, con Lyons e Piacenza ormai prossimi al debutto nei campionati di Serie A Elite e Serie A1. A raccontare obiettivi, prospettive e ambizioni delle due formazioni saranno i rispettivi timonieri, Tino Paoletti e Claudio Forte, pronti a fare il punto sulla stagione che attende bianconeri e biancorossi.

Spazio poi alla scherma, con i giovani talenti del Circolo Pettorelli di Piacenza. Insieme ad Alessandro Bossalini, presidente del sodalizio che quest’anno si prepara a esordire nel massimo campionato italiano di scherma, ci saranno il figlio Andrea e Valentino Monaco: due atleti di punta del circolo, reduci da un’estate particolarmente intensa con la Nazionale giovanile e già entrati nel giro della Nazionale maggiore.



A chiudere la puntata sarà la storia di Maurizio Tesio, campione e maestro di Wing Chun Kung Fu. Attraverso il suo racconto, ripercorreremo il legame con questa disciplina e il ruolo fondamentale che lo sport ha avuto nella sua vita, fino a diventare, come spiegherà lui stesso, una vera e propria ancora di salvezza. Il suo percorso si intreccia con una tradizione marziale che arriva fino a Yip Man, maestro di riferimento del suo insegnante e figura legata al mondo del kung fu di Bruce Lee. Le repliche sono in programma domani alle 11 e alle 18.05 e venerdì alle 11 e disponibili sul sito di Libertà.