Trasferta proficua a Catania per il Circolo della scherma "Pettorelli", in evidenza nella prima prova nazionale delle varie categorie di spada.

Nella terza giornata di assalti sulle pedane siciliane, ottavi e sedicesimi di finale raggiunti nella prova Assoluti rispettivamente da Andrea Bossalini (quindicesimo) e Valentino Monaco (trentunesimo), mentre nell'analoga gara femminile trentaduesimi di finale centrati da Irene Cecchet.

In precedenza, nella prima prova nazionale Giovani, brillante nono posto per Valentino, con Andrea nei primi 64 e con Irene nelle 128 (posizione numero 68).

Infine, Yuri Barilli, Gabriele Guglielmetti e Alexis Trivini Bellini hanno partecipato alla prima prova nazionale Cadetti.

«Il bilancio è positivo - commenta il presidente del Pettorelli, Alessandro Bossalini - nella prima giornata erano in scena i nostri Cadetti, al primo anno in categoria e che si sono difesi bene, superando il primo turno di qualificazione e qualcuno ha conquistato anche la prima diretta. Nei Giovani, invece, Valentino Monaco ha disputato una bellissima gara arrivando al nono posto, mentre Andrea Bossalini ha perso contro la prima testa di serie nei 64, patendo un po' di tensione. All'indomani, invece, è stato strepitoso negli Assoluti con un grande posizionamento nei 16, iniziato con un bilancio di 5 vittorie su sei nei gironi e un filotto nell'eliminazione diretta interrotto dal campione europeo Mencarelli. Bella anche la prova di Valentino, arrivato nei 32esimi, cedendo contro lo stesso Mencarelli e sfiorando così il derby di sala con Andrea. Sempre negli Assoluti, Irene Cecchet ha superato gironi e primo turno per poi cedere al secondo assalto dell'eliminazione diretta. Con questi risultati, Andrea Bossalini e Valentino Monaco conquistano il pass per la seconda prova nazionale di Roma, saltando le qualifiche regionali e zonali, e incrementando il proprio ranking italiano».