Zona Sport: rugby, boxe e atletica con l'argento mondiale Andrea Dallavalle

Dopo Zona Volley, questa sera alle 21.30 su Telelibertà, sul canale 76 del digitale terrestre e in streaming nella sezione Tv del sito www.liberta.it , torna Zona Sport, con la terza puntata della nuova stagione. Un nuovo appuntamento dedicato allo sport piacentino, tra vittorie, protagonisti e storie di passione, per raccontare da vicino le realtà e gli atleti del territorio. A condurre è come sempre il giornalista Marcello Tassi, con opinionista Benedetta Del Re.

La puntata si aprirà nel segno del rugby, reduce da un weekend che ha segnato il debutto nei campionati di Serie A Elite e Serie A. La Sitav Rugby Lyons ha festeggiato l’esordio con una vittoria contro Parabiago, trascinati da Giovanni Via: tra gli ospiti ci sarà proprio l’estremo bianconero, autore di tre mete e man of the match. In studio ci sarà anche Matteo Cornelli, capitano del Piacenza Rugby, fresco di successo contro Parma. Con loro si farà il punto sulle prime indicazioni arrivate dal campo e sulle ambizioni delle due formazioni piacentine. Spazio poi al basket, con Lorenzo Vanin, pivot dell’Assigeco Piacenza, per parlare della stagione biancorossoblu e delle prospettive della squadra.

La seconda parte sarà dedicata alla nobile arte, con i protagonisti della Salus et Virtus. Insieme al maestro Roberto Alberti, interverranno Roberta Bonatti, tra le pugili piacentine più vincenti, tornata ad allenarsi dopo essere diventata mamma, e Monib Broudi, vincitore del titolo regionale Elite nella categoria dei 55 chili.

Gran finale con un ospite d’eccezione: Andrea Dallavalle, triplista piacentino, olimpionico e medaglia d’argento mondiale. Con lui ripercorreremo le tappe di una carriera ai vertici dell’atletica internazionale, tra traguardi raggiunti, nuove sfide e la voglia di continuare a volare sempre più lontano.

Le repliche sono in programma domani alle 11 e alle 18.05 e venerdì alle 11. La puntata sarà inoltre disponibile sul sito di Libertà nella sezione On demand.