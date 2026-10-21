Fontanella trionfa in Sicilia e diventa campione italiano
Il pilota piacentino conquista la Targa Florio e lo scudetto tricolore Grandi Eventi di regolarità per auto storiche
Paolo Gentilotti
|1 ora fa
Fontanella (a destra) e Scarabelli sollevano il trofeo
Una carriera che dura da decenni, già contraddistinta da successi importanti, si appunta ora la coccarda più importante, che si mette in mostra nella bacheca del piacentino Gian Mario Fontanella, conosciuto come imprenditore oltre che come driver, che a 67 anni conquista il titolo italiano Grandi Eventi di regolarità per auto storiche.
Un successo maturato al termine delle cinque prove previste, l‘ultima delle quali la prestigiosa Targa Florio, una delle classiche di maggiore tradizione della cultura automobilistica italiana, oltre ad essere la gara più vecchia del mondo.
Fontanella ha battuto i campioni a casa loro, perché la Sicilia è da sempre la terra dei grandi protagonisti della regolarità italiana. «Pensi - ci racconta - che tutti i più grandi campioni sono nativi di Campobello di Mazara».
L’impresa è riuscita: sul sedile accanto al piacentino si è seduto lo stradellino Giovanni Scarabelli, navigatore in un’altra delle prove di campionato, mentre nelle restanti tre il ruolo è stato occupato da Anna Maria Covelli.
Un successo maturato al termine delle cinque prove previste, l‘ultima delle quali la prestigiosa Targa Florio, una delle classiche di maggiore tradizione della cultura automobilistica italiana, oltre ad essere la gara più vecchia del mondo.
Fontanella ha battuto i campioni a casa loro, perché la Sicilia è da sempre la terra dei grandi protagonisti della regolarità italiana. «Pensi - ci racconta - che tutti i più grandi campioni sono nativi di Campobello di Mazara».
L’impresa è riuscita: sul sedile accanto al piacentino si è seduto lo stradellino Giovanni Scarabelli, navigatore in un’altra delle prove di campionato, mentre nelle restanti tre il ruolo è stato occupato da Anna Maria Covelli.
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