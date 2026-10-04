Assigeco e Bees trionfano, crollo finale della Bakery
Basket serie B, Vicenza cade al PalaBancaSport. Fiorenzuola espugna Reggio Calabria. Biancorossi sconfitti in casa da Perugia
Redazione Online
|1 ora fa
Toniato (Assigeco) in azione
Si chiude con un bilancio di due vittorie e una sconfitta la domenica sul parquet delle formazioni piacentine, impegnate nel campionato di Serie B. Se il PalaBancaSport e la trasferta in Calabria regalano grandi sorrisi, c'è tanto rammarico per il debutto casalingo della Bakery.
Esordio casalingo travolgente per l'UCC Assigeco Piacenza, che cancella il passo falso del primo turno e schianta la S4 Energia Vicenza con un netto 91-59. I Lupi indirizzano la gara già nel primo quarto (30-18) grazie a un attacco fluido ed estremamente bilanciato. Coach Ghizzinardi si gode una prova corale superlativa con ben quattro giocatori in doppia cifra: Vettori (16 punti), Picarelli (14), Pirani (11) e capitan Poggi (11). Una prova di forza che infonde grande fiducia in vista della prossima trasferta in Sicilia.
Primi due punti d'oro in campionato anche per i Fiorenzuola Bees, che espugnano con autorità il parquet della MyEnergy Viola Reggio Calabria. I ragazzi di coach Dal Re mettono il lucchetto alla partita già prima dell'intervallo lungo, grazie a una difesa di ferro e alle giuste scelte offensive (22-39 al 20'). Nella ripresa i gialloblù gestiscono con personalità i tentativi di rientro dei padroni di casa, toccando anche il +17 e blindando una vittoria fondamentale per il prosieguo della stagione.
L'unica nota storta di giornata arriva dal PalaBakery, dove la Bakery Piacenza si vede sfuggire una vittoria che sembrava già in tasca contro la Grypho Basket Perugia (75-82). I biancorossi, trascinati dai 25 punti di un monumentale Paoletti, toccano il massimo vantaggio sul +10 (71-61) nell'ultimo parziale. Negli ultimi quattro minuti, però, la luce si spegne: Perugia ne approfitta e piazza un clamoroso e letale parziale di 21-4 che ribalta completamente la contesa.
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