Basket, cadono Assigeco e Bees. Fa festa solo la Bakery
Ko interni per Ghizzinardi e stop in volata a Ferrara. In B Interregionale esulta Salvemini
Redazione Online
|1 ora fa
Toniato (Assigeco) in azione
In Serie B Nazionale, l'Assigeco mastica amaro sul parquet di casa del PalaBancaSport. I ragazzi di coach Ghizzinardi affrontano a viso aperto la Rucker San Vendemiano, guidata dall'ex coach Federico Campanella, ma non riescono a contenere le folate dei veneti nei momenti chiave della partita, cedendo l'intera posta in palio con il punteggio di 73-79 al termine di una sfida molto fisica.
Sempre in Serie B Nazionale, si arresta sul più bello la corsa esterna dei Fiorenzuola Bees, impegnati alla Giuseppe Bondi Arena contro l'imbattuta capolista Adamant Ferrara. I gialloblù danno vita a una vera e propria battaglia punto a punto, lottando su ogni pallone fino al verdetto finale che premia gli estensi per una incollatura con il risultato di 63-61.
La splendida copertina del weekend spetta invece alla Bakery (B Interregionale), che al PalaBakery fa esplodere di gioia i propri tifosi conquistando una vittoria di platino in volata contro il Bramante Pesaro per 78-75. I biancorossi di coach Salvemini conducono con autorità nel primo tempo grazie a un monumentale Prosek da 22 punti, subiscono il rientro marchigiano sul 55-55 al trentesimo, ma negli ultimi dieci minuti blindano i due punti grazie alla freddezza nei possessi decisivi, centrando il secondo prezioso successo consecutivo.
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