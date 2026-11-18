L'Agazzanese cerca l'impresa
Eccellenza - Alle 15 granata sul campo della Vianese per i quarti di finale di Coppa Italia
Redazione Online
|10 ore fa
Oggi alle 15 impegno supplementare per la rabberciata Agazzanese, di scena sul campo in sintetico della ben più quotata Vianese per il quarto di finale della Coppa Italia d’Eccellenza. Per la gagliarda squadra di mister Andrea Macchetti compito apparentemente proibitivo al cospetto della corazzata di Marchini, terza della classe in campionato con l’attacco più prolifico e che si permette di utilizzare part-time un certo Antenucci.
Le altre tre sfide dei quarti di Coppa: Imolese-Massa Lombarda, Rimini- Inter Sm Sammaurese, RoloFabbrico-Calcio Zola.
Le altre tre sfide dei quarti di Coppa: Imolese-Massa Lombarda, Rimini- Inter Sm Sammaurese, RoloFabbrico-Calcio Zola.