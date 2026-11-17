Stangata Hasanaj: 4 giornate
Serie D - Il giocatore del Nibbiano era stato espulso domenica contro il Villa Valle
Redazione Online
|50 minuti fa
Hasanaj, al centro, nella sfida contro il Villa Valle
Come prevedibile, mano pesante del giudice sportivo della Serie D nei confronti del centrocampista Armber Hasanaj, espulso domenica sul campo del Villa Valle al 38' del primo tempo.
Il biancazzurro è stato squalificato per 4 giornate "per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del direttore di gara", come si legge nel comunicato ufficiale.
Un turno di stop, invece, per Emanuele Marcaletti del Fiorenzuola, espulso nella sfida contro la Virtus Verona per somma di ammonizioni.
Il biancazzurro è stato squalificato per 4 giornate "per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del direttore di gara", come si legge nel comunicato ufficiale.
Un turno di stop, invece, per Emanuele Marcaletti del Fiorenzuola, espulso nella sfida contro la Virtus Verona per somma di ammonizioni.
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