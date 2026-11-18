Nicholas Saggionetto, centrocampista classe 2002, è un nuovo giocatore del Fiorenzuola. Quarto nuovo innesto dall'inizio della stagione dopo Alluci, Casarotti e Mariotti, anche in questo caso si agisce sul reparto mediano per tentare di invertire il trand che ha condotto la squadra di mister Nicolò Araldi, subentrato nei giorni scorsi ad Alberto Villa, all'ultimo posto solitario nel girone B di Serie D.

Nato a Camposampiero, in provincia di Padova, Saggionetto è un centrocampista centrale cresciuto nel settore giovanile del Cittadella. Dopo aver firmato il suo primo contratto da professionista con il club granata, ha maturato la sua prima esperienza in Serie C in prestito al Sangiuliano City. Rientrato a Cittadella, ha esordito anche in Serie B.

Nella stagione 2024/25 è tornato al Sangiuliano City, collezionando 32 presenze e 2 reti in Serie D. Nel 2025/26 ha vestito le maglie di Pavia e Sangiuliano City, chiudendo la stagione con 30 presenze, 4 reti e 5 assist complessivi. In estate è passato alla Giana Erminio, con cui ha disputato quattro incontri, tra campionato di Serie C e Coppa Italia.