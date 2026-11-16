Il trascinatore è sempre lui e lo ha fatto vedere anche a Rovato, portandosi a casa il pallone.

Lunga vita a Mattia Mustacchio, autore della tripletta che ha permesso al Piacenza di conquistare altri tre punti e di mettere nel mirino la coppia di testa Nibbiano-Chievo.

«Si respira un’aria speciale nello spogliatoio - ha detto l’attaccante biancorosso ieri sera a Zona Calcio, rispondendo alle domande dei giornalisti Michele Rancati e Paolo Gentilotti - la società ci è sempre vicina e i tifosi ci danno grande carica. Da quando abbiamo anche recuperato quasi tutti i giocatori abbiamo anche cambiato passo e preso consapevolezza, non dico che scendiamo in campo sentendoci già 1-0, ma siamo molto concentrati sull’obiettivo».

Poi con il giornalista Marco Villaggi, spazio all’analisi della domenica di Nibbiano&Valtidone e Fiorenzuola e agli approfondimenti sui campionati dall’Eccellenza alla Terza categoria.

Ospiti in studio Cristian Subacchi e Zeno Trioli, allenatore e centrocampista della Pontolliese Under 21.

Nel corso della puntata sono stati trasmessi complessivamente 38 gol.