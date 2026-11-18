Ottavi di finale di Coppa Italia di Serie D in programma alla stadio Garilli (via alle 14.30) fra il Piace e una Lucchese che cerca spazio nel Girone E di campionato, dopo una campagna acquisti con ben poco risparmio, ma che è ora al quarto posto a -9 dal Prato capolista. Mister Massimo Morgia ha annunciato ieri l’intenzione di schierare tanti giovani, compresi alcuni Juniores, per preservare i big per il campionato.

Anche Franzini darà spazio a chi ha giocato meno, anche se sarà obbligato a schierare uno tra Poledri e Mazzaglia in mezzo al campo.

Chi uscirà vincente oggi (subito rigori in caso di pareggio) affronterà la vincente della sfida tra i veneti della Clodiense e i friulani della Cjarlins Muzane.