Il Piace di Coppa sfida la Lucchese
Serie D - Alle 14.30 ottavi di finale in gara unica al Garilli
Redazione Online
|58 minuti fa
Ottavi di finale di Coppa Italia di Serie D in programma alla stadio Garilli (via alle 14.30) fra il Piace e una Lucchese che cerca spazio nel Girone E di campionato, dopo una campagna acquisti con ben poco risparmio, ma che è ora al quarto posto a -9 dal Prato capolista. Mister Massimo Morgia ha annunciato ieri l’intenzione di schierare tanti giovani, compresi alcuni Juniores, per preservare i big per il campionato.
Anche Franzini darà spazio a chi ha giocato meno, anche se sarà obbligato a schierare uno tra Poledri e Mazzaglia in mezzo al campo.
Chi uscirà vincente oggi (subito rigori in caso di pareggio) affronterà la vincente della sfida tra i veneti della Clodiense e i friulani della Cjarlins Muzane.
Anche Franzini darà spazio a chi ha giocato meno, anche se sarà obbligato a schierare uno tra Poledri e Mazzaglia in mezzo al campo.
Chi uscirà vincente oggi (subito rigori in caso di pareggio) affronterà la vincente della sfida tra i veneti della Clodiense e i friulani della Cjarlins Muzane.
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