Invasione di un tifoso, Garilli "salvo"
Serie D - Il Piacenza se l'è cavata con mille euro di multa. Squalifica di una giornata per Franzini e Libertazzi (Fiorenzuola)
Michele Rancati
|2 ore fa
I giocatori del Piacenza cercano di placare i tifosi dopo la provocazione del giocatore del Caldiero
Mano leggera del giudice sportivo della Serie D con il Piacenza.
L'invasione di campo di un tifoso avvenuta domenica e dovuta all'esultanza provocatoria di un giocatore del Caldiero alla rete del momentaneo pareggio, costa "solo" mille euro alle casse biancorosse.
La motivazione: «Per avere, un tifoso riconducibile alla società, invaso il terreno di gioco nel corso del secondo tempo, causando la sospensione dell'incontro per 4 minuti, richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine».
La sfida interna del primo novembre contro la capolista Nibbiano&Valtidone, derby piacentino molto atteso, si giocherà quindi regolarmente al Garilli. Scacciato, quindi, il timore che lo stadio potesse essere chiuso per un turno a causa delle intemperanze dei tifosi.
L'invasione di campo di un tifoso avvenuta domenica e dovuta all'esultanza provocatoria di un giocatore del Caldiero alla rete del momentaneo pareggio, costa "solo" mille euro alle casse biancorosse.
La motivazione: «Per avere, un tifoso riconducibile alla società, invaso il terreno di gioco nel corso del secondo tempo, causando la sospensione dell'incontro per 4 minuti, richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine».
La sfida interna del primo novembre contro la capolista Nibbiano&Valtidone, derby piacentino molto atteso, si giocherà quindi regolarmente al Garilli. Scacciato, quindi, il timore che lo stadio potesse essere chiuso per un turno a causa delle intemperanze dei tifosi.
Il Piacenza domenica sarà diretto in panchina ancora dal vice allenatore Andrea Lussardi. Il giudice sportivo ha, infatti, squalificato mister Arnaldo Franzini per una giornata, a seguito dell'espulsione per somma di ammonizioni di domenica scorsa.
Stop di un turno anche per il portiere del Fiorenzuola Giovanni LIbertazzi, espulso nella sfida contro la Pavonese per fallo da ultimo uomo.
Stop di un turno anche per il portiere del Fiorenzuola Giovanni LIbertazzi, espulso nella sfida contro la Pavonese per fallo da ultimo uomo.
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