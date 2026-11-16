A Rovato è stata una giornata speciale per Alessandro Brizzolesi, il dirigente accompagnatore che ha festeggiato la 500esima panchina in campionato con il Piacenza.

«Sono arrivato qui al Piacenza nel 2012 per dare una mano da dirigente - le parole di "Briz" a Zona Calcio - e posso dire che fare questo lavoro è praticamente una malattia, una passione che entra dentro. Ho un ricordo eccezionale di Stefano e Marco Gatti così come di Roberto Pighi, ora c'è Marco Polenghi. Lui e gli attuali soci fanno veramente fare qualsiasi cosa per il Piacenza, sono certo che raccoglieremo ciò che meriano e meritiamo. La delusione più grande? La sconfitta di Siena e la mancata promozione in Serie B».