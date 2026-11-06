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Simone Inzaghi in visita agli amici piacentini

L'allenatore dell'Al Hilal in Arabia è tornato a casa per qualche giorno

Michele Rancati
Michele Rancati
|1 ora fa
Simone Inzaghi in visita agli amici piacentini
1 MIN DI LETTURA
Tappa piacentina per Simone Inzaghi, che ieri mattina, prima di ritornare in Arabia ad allenare l'Al Hilal primo in classifica, è passato a salutare gli amici del Centro medico Rocca e della pizzeria L'Undici.
In particolare, il fisioterapista Riccardo "Jimmy" Bottigelli, che ha curato i muscoli di Simone e del fratello Filippo sin da quando militavano nel settore giovanile del Piacenza, assistendoli anche nel prosieguo della loro lunga e fortunatissima carriera.
Assieme a loro, i titolari del centro medico Emanuele e Daniele Rocca.
Inzaghi ha trascorso qualche giorno in famiglia, approfittando della momentanea pausa del campionato saudita.

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