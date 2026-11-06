Simone Inzaghi in visita agli amici piacentini

Tappa piacentina per Simone Inzaghi, che ieri mattina, prima di ritornare in Arabia ad allenare l'Al Hilal primo in classifica, è passato a salutare gli amici del Centro medico Rocca e della pizzeria L'Undici.

In particolare, il fisioterapista Riccardo "Jimmy" Bottigelli, che ha curato i muscoli di Simone e del fratello Filippo sin da quando militavano nel settore giovanile del Piacenza, assistendoli anche nel prosieguo della loro lunga e fortunatissima carriera.

Assieme a loro, i titolari del centro medico Emanuele e Daniele Rocca.

Inzaghi ha trascorso qualche giorno in famiglia, approfittando della momentanea pausa del campionato saudita.