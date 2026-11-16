Super Mustacchio stasera a Zona Calcio

Mattia Mustacchio sta trascinando il Piacenza verso la vetta della classifica del girone B di Serie D a suo di gol e prestazioni mostruose. Ieri, la sua tripletta ha consentito ai biancorossi di passare sul campo del Rovato; stasera, sarà ospite a Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30. In testa al campionato, però, resiste il Nibbiano&Valtidone, capace ieri di sopravvivere a una lunga inferiorità numerica e di tenere lo 0-0 con un ottimo Villa Valle. Chiude il quadro della Serie D, la sconfitta del Fiorenzuola sul terreno della Virtus Verona, nel giorno del ritorno in panchina di Nicolò Araldi.

Naturalmente nel corso della serata, ampio spazio a tutti gli altri campionati. In Eccellenza domenica brillante soprattutto per la Castellana Fontana, in Promozione per la capolista Gotico Garibaldina e la Lugagnanese, in Prima appassionante corsa di vertice per numerose squadre piacentine. E poi, ovviamente, tanti gol anche per Seconda e Terza categoria.