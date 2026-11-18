"Urinato all'interno dell'area tecnica", mister squalificato per due turni
L'episodio si è registrato in un match del campionato di Terza Categoria
Redazione Online
|1 ora fa
"Espulso per aver tenuto una condotta gravemente sconveniente, consistente nell'aver urinato all'interno della propria area tecnica, anche in considerazione del fatto che il comportamento veniva posto in essere contestualmente ad una protesta nei confronti del Direttore di gara".
Si tratta delle motivazioni che accompagnano la squalifica per due giornate, comminate all'allenatore della formazione dell'Under 21 della Pontolliese per quanto accaduto nel corso della gara di domenica scorsa con l'Under 21 del Podenzano, match valido per il girone B di Terza Categoria.
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