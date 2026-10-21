I nuovi campioni provinciali di ciclismo

Circa 150 atleti hanno animato sabato scorso il sesto Memorial Cavalier Francesco e Albertina Faccini a Sant’Antonio di Castellarquato, gara amatoriale organizzata dal Pedale Arquatese sotto l’egida dell’Acsi ciclismo Piacenza e che quest’anno, grazie alla collaborazione con la Federciclismo piacentina, assegnava anche i titoli provinciali Open.

Per tutti, il teatro di gara erano gli 84 chilometri disegnati dagli organizzatori con 4 giri del giro “classico” di Chiavenna, già sede dei campionati nazionali Acsi nel 2018.

I risultati

Podio prima gara: 1° Daniele Passi (Team Lnc), 2° Michele Mossa (Vitamin), 3° Federico Rossi (Team Stefan).

Podio seconda gara: 1° Massimo Picco (Velo Club Pontenure 1957), 2° Carlo Capitelli (Velo Club Pontenure 1957), 3° Claudio Ernesto Monti (Team Asnaghi Mikebau).

Donne: 1° Lara Bonelli (Velo Club Pontenure), 2° Anna Loconte (Ceramiche Lemer).

Vincitori categorie

Gentleman A: Michele Mossa (Vitamin).

Gentleman B: Carlo Capitelli (Velo Club Pontenure).

Junior: Mirko Rizzi (Gs Podenzano).

Senior A: Luca Lazzarini (Garda Scott Matergia).

Senior B: Federico Rossi (Team Stefan).

Super Gentleman A: Massimo Picco (Velo Club Pontenure).

Super Gentleman B: Felice De Luca (Team Brixia).

Veterani A: Daniele Passi (Team Lnc).

Veterani B: Marco Frattini (Team Lnc).

Campioni Provinciali

Junior: Mirko Rizzi (Gs Podenzano).

Senior A: Alberto Baesso (Programma Auto).

Senior B: Loris Berardinelli (Programma Auto).

Veterani A: Giuseppe Gobbi (Team Metronotte).

Veterani B: Daniele Edri (Casillo Maserati).

Gentleman A: Fabio Guglielmetti (Tizzoni Bike).

Gentleman B: Carlo Capitelli (Velo Club Pontenure 1957).

Super Gentleman A: Massimo Picco (Velo Club Pontenure 1957).

Donne: Lara Bonelli (Velo Club Pontenure 1957).