I nuovi campioni provinciali di ciclismo
Collaborazione tra Acsi e Federciclismo: il memorial Faccini a Castellarquato ha assegnato anche i nove titoli Open
Luca Ziliani
|2 ore fa
I campioni provinciali piacentini che hanno vinto a Sant'Antonio
Circa 150 atleti hanno animato sabato scorso il sesto Memorial Cavalier Francesco e Albertina Faccini a Sant’Antonio di Castellarquato, gara amatoriale organizzata dal Pedale Arquatese sotto l’egida dell’Acsi ciclismo Piacenza e che quest’anno, grazie alla collaborazione con la Federciclismo piacentina, assegnava anche i titoli provinciali Open.
Per tutti, il teatro di gara erano gli 84 chilometri disegnati dagli organizzatori con 4 giri del giro “classico” di Chiavenna, già sede dei campionati nazionali Acsi nel 2018.
Per tutti, il teatro di gara erano gli 84 chilometri disegnati dagli organizzatori con 4 giri del giro “classico” di Chiavenna, già sede dei campionati nazionali Acsi nel 2018.
I risultati
Podio prima gara: 1° Daniele Passi (Team Lnc), 2° Michele Mossa (Vitamin), 3° Federico Rossi (Team Stefan).
Podio seconda gara: 1° Massimo Picco (Velo Club Pontenure 1957), 2° Carlo Capitelli (Velo Club Pontenure 1957), 3° Claudio Ernesto Monti (Team Asnaghi Mikebau).
Donne: 1° Lara Bonelli (Velo Club Pontenure), 2° Anna Loconte (Ceramiche Lemer).
Vincitori categorie
Gentleman A: Michele Mossa (Vitamin).
Gentleman B: Carlo Capitelli (Velo Club Pontenure).
Junior: Mirko Rizzi (Gs Podenzano).
Senior A: Luca Lazzarini (Garda Scott Matergia).
Senior B: Federico Rossi (Team Stefan).
Super Gentleman A: Massimo Picco (Velo Club Pontenure).
Super Gentleman B: Felice De Luca (Team Brixia).
Veterani A: Daniele Passi (Team Lnc).
Veterani B: Marco Frattini (Team Lnc).
Campioni Provinciali
Junior: Mirko Rizzi (Gs Podenzano).
Senior A: Alberto Baesso (Programma Auto).
Senior B: Loris Berardinelli (Programma Auto).
Veterani A: Giuseppe Gobbi (Team Metronotte).
Veterani B: Daniele Edri (Casillo Maserati).
Gentleman A: Fabio Guglielmetti (Tizzoni Bike).
Gentleman B: Carlo Capitelli (Velo Club Pontenure 1957).
Super Gentleman A: Massimo Picco (Velo Club Pontenure 1957).
Donne: Lara Bonelli (Velo Club Pontenure 1957).
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