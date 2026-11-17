Torna il doppio appuntamento con lo sport su Telelibertà. Si comincia alle 21 con Zona Volley, il programma - condotto dalla giornalista Alice Morelli - dedicato alla Gas Sales Bluenergy Piacenza e pronto ad accendere i riflettori sul settore giovanile biancorosso, con due ospiti che ne seguono da vicino lo sviluppo: Matteo Antonucci, responsabile tecnico, e Luca Rigolon, direttore operativo e responsabile della fucina di talenti "made in Piacenza".

Alle 21.30 spazio a Zona Sport, che aprirà con un nuovo approfondimento dedicato al basket e al rugby. In studio Massimiliano Ferraro, ala dell'Assigeco, e Tiziano Pasini, estremo dei Lyons, per fare il punto sulle rispettive stagioni, tra obiettivi, impegni e prospettive delle due realtà sportive piacentine. La seconda parte del programma, condotto dal giornalista Marcello Tassi con opinionista Benedetta Del Re, sarà invece dedicata alle arti marziali e al Brazilian Jiu Jitsu, con la Yama Arashi protagonista. Ospiti il maestro Gianfranco Rizzi, anima della società, l'insegnante Emanuele Baldanti e l'atleta Lorenzo Giorgiutti, reduce da un oro e un argento conquistati a un importante torneo. Al centro del focus la crescita della disciplina, i risultati agonistici e il valore educativo degli sport da combattimento, con uno sguardo anche alla Muay Thai, sempre più praticata e capace di raccogliere successi anche tra gli atleti più giovani.

Gran finale con lo sportivo della settimana: Simone Zahami, personal trainer piacentino di 58 anni e autentico specialista delle ultramaratone nei deserti.