Grida razziste dalla tribuna, Comunale di Caorso squalificato per un turno

Una sanzione da 500 euro e la squalifica per un turno del Comunale di via Fermi per motivi legati alla discriminazione razziale. Pessime notizie dal comunicato che riporta le decisioni del giudice sportivo di Parma: dopo il match tra Caorso e i parmensi dell'Eri Baganzola del 27 settembre scorso (girone B di Seconda Categoria), è arrivata una pesante decisione da parte dell'organo di giustizia della Figc. "Per intemperanze dei propri sostenitori. Durante la gara i sostenitori della squadra Caorso hanno rivolto grida aventi natura di discriminazione raziale nei confronti del direttore di gara". Queste le motivazioni riportate sul comunicato federale.

Per la cronaca, la gara tra Caorso ed Eri Baganzola, diretta da Hamid Rahmoune della sezione parmense, terminò con il punteggio di 1-1 grazie alle reti di Raimondi e poi di Graziano con il gol su rigore che è valso il pari ospite. Domenica prossima, il Caorso impegnato nel match con il Soragna, sarà di scena su campo neutro deciso dal Comitato regionale o, misura alternativa, sul proprio campo, ma a porte chiuse.