Il Nibbiano allunga, Fiorenzuola secondo, Agazzanese eroica
Risultati e classifiche di Eccellenza e Promozione
Redazione Online
|17 ore fa
Un'azione di Formigine-Nibbiano
Giornata favorevole alla squadre piacentine di Eccellenza. Il Nibbiano&Valtidone passa 2-0 a Formigine (Fogliazza e Grasso) e riportata quattro punti il distacco sulla Vianese, bloccata 0-0 dal Calcio Zola e agganciata al secondo posto dal Fiorenzuola (3-2 al Mutina, gol rossoneri di Bertelli e Antenucci, oltre a un'autorete). L'Agazzanese pareggia 1-1 in casa contro il Campagnola una gara giocata con soli 11 effettivi, causa un virus influenzale che ha colpito metà rosa.
In Promozione, vincono e risalgono verso la testa il Gotico Garibaldina (2-0 alla Bagnolese, gol di Fagioli e Makaya) e la Castellana Fontana (3-2 al Terme Monticelli, doppietta di Spedini e Monopoli). Grande pareggio del Carpaneto Chero a Colorno, Spes sconfitta a Boretto.
