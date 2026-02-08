Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Il Nibbiano allunga, Fiorenzuola secondo, Agazzanese eroica

Risultati e classifiche di Eccellenza e Promozione

Redazione Online
|17 ore fa
Un'azione di Formigine-Nibbiano
Un'azione di Formigine-Nibbiano
1 MIN DI LETTURA
Giornata favorevole alla squadre piacentine di Eccellenza. Il Nibbiano&Valtidone passa 2-0 a Formigine (Fogliazza e Grasso) e riportata quattro punti il distacco sulla Vianese, bloccata 0-0 dal Calcio Zola e agganciata al secondo posto dal Fiorenzuola (3-2 al Mutina, gol rossoneri di Bertelli e Antenucci, oltre a un'autorete). L'Agazzanese pareggia 1-1 in casa contro il Campagnola una gara giocata con soli 11 effettivi, causa un virus influenzale che ha colpito metà rosa.
In Promozione, vincono e risalgono verso la testa il Gotico Garibaldina (2-0 alla Bagnolese, gol di Fagioli e Makaya) e la Castellana Fontana (3-2 al Terme Monticelli, doppietta di Spedini e Monopoli). Grande pareggio del Carpaneto Chero a Colorno, Spes sconfitta a Boretto.
ECCELLENZA
Risultati

Classifica

PROMOZIONE
Risultati

Classifica

Gli articoli più letti della settimana