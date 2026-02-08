Il Nibbiano allunga, Fiorenzuola secondo, Agazzanese eroica

Giornata favorevole alla squadre piacentine di Eccellenza. Il Nibbiano&Valtidone passa 2-0 a Formigine (Fogliazza e Grasso) e riportata quattro punti il distacco sulla Vianese, bloccata 0-0 dal Calcio Zola e agganciata al secondo posto dal Fiorenzuola (3-2 al Mutina, gol rossoneri di Bertelli e Antenucci, oltre a un'autorete). L'Agazzanese pareggia 1-1 in casa contro il Campagnola una gara giocata con soli 11 effettivi, causa un virus influenzale che ha colpito metà rosa.

In Promozione, vincono e risalgono verso la testa il Gotico Garibaldina (2-0 alla Bagnolese, gol di Fagioli e Makaya) e la Castellana Fontana (3-2 al Terme Monticelli, doppietta di Spedini e Monopoli). Grande pareggio del Carpaneto Chero a Colorno, Spes sconfitta a Boretto.

ECCELLENZA

Risultati



Classifica



PROMOZIONE

Risultati



Classifica

