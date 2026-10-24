Pietralunga parte per Sharm: convocato dalla Nazionale

Ennesimo risultato di prestigio per Marco Pietralunga, giovane piacentino della squadra di nuoto pinnato della Vittorino da Feltre. La FIPSAS - Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee - ha infatti convocato il forte agonista biancorosso per i Campionati mondiali universitari di nuoto pinnato, in programma dal 25 al 30 ottobre a Sharm el Sheik, in Egitto. Pietralunga ha conquistato la chiamata in azzurro agli ordini del responsabile tecnico della Nazionale, Alberto Milan, grazie al titolo italiano Assoluto conquistato a febbraio di quest’anno a Lignano Sabbiadoro nella specialità dei 50 monopinna.

Alle Universiadi di Sherm el Sheik, Pietralunga gareggerà nei 50 apnea, nei 200 monopinna e anche con la staffetta 4x50. «Sono estremamente soddisfatto per questa convocazione cui ambivo da tempo - confessa l’atleta piacentino - che mi permetterà di confrontarmi in un contesto internazionale di altissimo livello tecnico e agonistico, ma anche di difendere ancora una volta i colori azzurri della nostra Nazionale. Una convocazione per cui devo rivolgere un ringraziamento anche alla mia società, allo staff tecnico della Vittorino da Feltre e ai miei compagni di squadra con cui lavoro e mi alleno quotidianamente».

Per Marco Pietralunga non si tratta della prima convocazione in azzurro con la Nazionale di nuoto pinnato; nel 2024, infatti, l’atleta della Vittorino da Feltre era già stato convocato per gareggiare ai mondiali indoor di nuoto pinnato a Belgrado, in Serbia.