Responsabilità educativa nello sport, stasera parte un ciclo di incontri alla Cattolica

Da oggi, lunedì 16 novembre, inizia il percorso, gratuito, pensato per coinvolgere allenatori, dirigenti sportivi, arbitri, insegnanti e genitori ad acquisire una maggiore consapevolezza della responsabilità educativa che lo sport porta con sé. Sono sei gli appuntamenti serali in programma fino a fine febbraio. Tra gli ospiti, campioni sportivi, allenatori, psicologi, docenti e anche uno chef stellato. Si unisce l’esperienza di chi vive il campo ogni giorno con lo sguardo di chi lo studia.

L’obiettivo - viene detto - è offrire spunti di riflessione e strumenti per rafforzare competenze fondamentali come empatia, coinvolgimento, flessibilità, responsabilità, problem solving e leadership, con particolare attenzione alle dimensioni cognitiva, emotiva e relazionale. Il primo momento, di presentazione generale dell’occasione formativa, è fissato per stasera alle 20.45 nella sede dell’ateneo di via Emilia Parmense 84 a Piacenza.

Interverranno: il vescovo monsignor Adriano Cevolotto, don Alessio Albertini ex consulente ecclesiastico nazionale del Csi e fratello maggiore di Demetrio Albertini centrocampista azzurro e rossonero, e il medico Alberto Tagliapietra fondatore dell’associazione ‘Atleti al tuo fianco’. Il corso è patrocinato dal Coni ed è realizzato con il contributo di Gruppo Allied e il supporto della Fondazione di Piacenza e Vigevano.