Snodo cruciale per la stagione del Piace domenica al Garilli

Si concluderà mercoledì 28 ottobre dalle 14.30, la gara tra Milan Futuro e Piacenza che ieri, mercoledì 15 ottobre, è stata sospesa una volta raggiunto l'intervallo, sul punteggio di 0-0. L'infortunio occorso all'arbitro Andrea Prencipe di Tivoli ha imposto l'individuazione di una nuova data utile per completare con i secondi 45 minuti, una gara che era stata rinviata in origine a causa degli impegni in Nazionale di alcuni giocatori rossoneri. E così, il match di Solbiate Arno resta in sospeso nella settimana che conduce il Piace a un appuntamento chiave.

Al Garilli, domenica prossima, arriva infatti il Caldiero Terme, fino ad ora unica squadra ad aver piegato la capolista a sorpresa Nibbiano&Valtidone e sempre più chiaramente formazione che, dopo un avvio al rallentatore, lascia intendere di rientrare tra le potenziali pretendenti al primo posto. Un test fondamentale per i biancorossi di Franzini che non hanno alternative: la vittoria è d'obbligo visti gli attuali sette punti di distacco dalla testa della classifica e il quinto posto alle spalle proprio dei veneti, ora a +1 sul Piacenza.

Nel corso dei 45 minuti disputati al Chinetti sono giunti segnali incoraggianti circa la capacità di creare pericoli in area avversaria, ma la forza del Caldiero imporrà a Mustacchio e compagni un'ulteriore crescita che garantisca non solo una sempre più convincente tenuta difensiva (Bruno non subisce gol da due gare e mezza), ma anche la concretizzazione di un predominio tecnico e tattico che fino a questo punto della stagione si è osservato soltanto per qualche frangente.