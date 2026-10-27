Volley, basket, Spartan Race e motonautica a Telelibertà

Dopo Zona Calcio, andata in onda ieri, Telelibertà torna a raccontare lo sport piacentino con un doppio appuntamento da non perdere. Questa sera l'emittente dei piacentini dedica spazio a passioni, protagonisti e imprese del territorio: si parte alle 21.00 con Zona Volley, il contenitore dedicato alla Gas Sales Bluenergy condotto da Alice Morelli. Al centro della puntata il netto 3-0 conquistato da Piacenza nel derby della via Emilia contro Modena, con uno sguardo alle prossime sfide dei biancorossi. In studio il socio e consigliere della Gas Sales Bluenergy, Luca Tosini, il libero e campione del mondo Domenico Pace e il giornalista di Libertà Daniele Botti, per entrare nel vivo della pallavolo piacentina e scoprirne tutti i retroscena.

A seguire, alle 21.30, torna Zona Sport, condotta da Marcello Tassi con l'opinionista Benedetta Del Re. La prima parte sarà dedicata al basket e alle emozioni del derby tra Assigeco Piacenza e Fiorenzuola. Ospiti Ariele Zanella, seconda assistente dell'Assigeco, e Amedeo Tiberti, ala del Basket Fiorenzuola. Con loro anche Alessandro Bernini, assistente allenatore della Bakery Piacenza.

La seconda parte del programma entrerà invece nel mondo dello Spartan Team Val Tidone, realtà in crescita capace di raccogliere successi internazionali e titoli prestigiosi. A raccontarne sfide e ambizioni saranno il coach Matteo Cavallini, il campione del mondo Spartan Sprint Riccardo Segalini e Livia Castignoli, campionessa della National Series francese di Spartan Race.

Gran finale con il consueto spazio dedicato allo sportivo della settimana: protagonista Gabriele Rossi, 21 anni, campione europeo di motonautica F125 e nuovo volto di una disciplina ad altissima velocità.