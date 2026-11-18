La Lega Pallavolo Serie A ha reso noto che la Final Four della Del Monte Coppa Italia SuperLega 2027 si disputerà a Roma, al Palazzo dello Sport dell’EUR, sabato 6 e domenica 7 febbraio 2027. La Capitale si prepara ad accogliere per la quinta volta l’atto conclusivo della Coppa Italia di SuperLega, giunta alla sua 49ª edizione. La scelta di Roma è stata è stata decisa dalla Lega, con il supporto del Comitato regionale FIPAV Lazio e del Comitato territoriale FIPAV di Roma.

Per lo storico impianto romano si tratterà della quinta edizione della Final Four, quattro anni dopo l’edizione 2023 conclusasi con il successo di Gas Sales Bluenergy: un’edizione rimasta nella memoria anche per la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che premiò personalmente la squadra biancorossa. Roma torna così a essere protagonista della fase finale della Coppa Italia, dopo aver già ospitato la manifestazione nelle stagioni 1994-1995, 1998-1999, 2011-2012 e 2022-2023.

Le quattro squadre che si contenderanno la Coppa Italia saranno definite al termine dei quarti di finale in gara unica, in programma a fine dicembre, ai quali accederanno le prime otto classificate della SuperLega al termine del girone di andata. Le gare si giocheranno sui quattro campi delle squadre con migliore classifica.