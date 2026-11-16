Addio borghi fantasma, gli italiani tornano a vivere in montagna

Addio borghi fantasma, la montagna torna ad attrarre abitanti. Sono 174.274 i nuovi abitanti netti, tra il 2019 e il 2025, delle terre d’alta quota. Ed anche il saldo migratorio dell’ultimo biennio, con 72.811 abitanti netti in più nel 2024 e 2025, 4,3 nuovi residenti netti ogni mille abitanti nel 2025, è positivo. I dati, contenuti nel Rapporto Montagne Italia 2026 realizzato da Uncem con Fondazione Montagne Italia, smentiscono la rappresentazione di una montagna destinata a svuotarsi anche se il divario reddituale e l’invecchiamento ne rallenta la crescita.

“Basta raccontare la montagna soltanto attraverso lo spopolamento e le fragilità. I dati ci consegnano un’Italia alpina e appenninica che si muove, accoglie nuovi residenti e costruisce futuro”, osserva il presidente nazionale dell’Uncem, Marco Bussone, secondo cui “serve un nuovo patto tra città e montagne, con servizi, investimenti e istituzioni territoriali forti”. I dati del Rapporto, pubblicato da Rubbettino Editore con il coordinamento editoriale di Luca Lo Bianco e le analisi statistiche di Eures, confermano infatti che la montagna è una destinazione residenziale, economica e sociale.

Il saldo migratorio positivo raggiunge le 84.636 unità nel Nord-Ovest, 67.518 nel Nord-Est e 38.370 nel Centro nel periodo 2019-2025, mentre il Sud registra un saldo negativo di 16.250 residenti. “I numeri ci chiedono di cambiare linguaggio, politiche e priorità - osserva ancora Bussone -. Dobbiamo riconoscere il diritto a restare, il diritto a ritornare e il diritto ad arrivare. Il neopopolamento non è un’ipotesi: è un fenomeno misurabile che richiede nuove risposte pubbliche”.