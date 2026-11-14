Borghese all’assaggio di 4 Ristoranti: il gusto della Via Francigena

La Via Francigena diventa protagonista in tv, nel racconto dell’ospitalità delle nostre terre e dell’offerta enogastronomica. Quattro trattorie lungo il tratto emiliano della Via Francigena sono infatti al centro di una puntata del celebre programma televisivo “4 Ristoranti”, condotto dallo chef Alessandro Borghese. Le riprese oggi dovrebbero tenersi a Fiorenzuola, uno degli snodi fondamentali dell’antica Via Romea. La puntata, a cui ha collaborato anche l’Associazione Europea delle Vie Francigene, dovrebbe andare in onda nel periodo natalizio (su Sky 1, Now, e, alcuni mesi dopo, trasmessa in chiaro su TV8). Coinvolti ben tre comuni piacentini e uno parmense: è da Medesano che sono partite le riprese a inizio settimana; giovedì poi le riprese si sono spostate ad Alseno; ieri a Calendasco dove si trova il Guado di Sigerico strettamente legato all’antica via devozionale, per concludere oggi con Fiorenzuola.

Le località toccate non sono top secret, tanto che i sindaci dei rispettivi Comuni hanno pubblicato foto e selfie con Borghese, la star del programma. Non vengono invece resi noti i nomi dei ristoranti partecipanti. Bocche cucite quindi tra i ristoratori.