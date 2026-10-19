A Vallera riaprono i due spazi educativi per bimbi e famiglie
Ripresa di attività per l’Elefante Variopinto e per la biblioteca 0-6 anni
Redazione Online
|2 ore fa
I due spazi si trovano al secondo piano dell’ex scuola per l’infanzia
Hanno ripreso la loro attività la scorsa settimana, al secondo piano della ex scuola per l’infanzia di Vallera, il Centro per bambini e famiglie “Elefante Variopinto” e la Biblioteca 0-6 “L’elefante che legge”. Due spazi educativi immersi nel verde, gestiti da Aurora Domuns per il Comune di Piacenza e pensati come opportunità di socializzazione, dialogo e confronto per i più piccoli e per gli adulti che se ne prendono cura.
L’Elefante Variopinto nasce con l’obiettivo di accogliere i bambini da 0 a 3 anni insieme a genitori, nonni o babysitter, offrendo loro - con la mediazione degli educatori - la possibilità di scoprire il mondo attraverso attività di pittura, manipolazione, gioco simbolico e psicomotricità. Per gli accompagnatori adulti, si tratta non solo di un luogo dove stare con i figli fuori casa, ma anche dove conoscere altre famiglie e affrontare le piccole e grandi fatiche dell’essere genitori con il supporto di personale specializzato, anche grazie a uno sportello psicopedagogico e a incontri di coppia guidati da un counselor familiare. L’Elefante Variopinto è accessibile dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19.30, con alcune aperture straordinarie il sabato mattina.
Per iscriversi basta presentarsi al centro, dove l’educatore fornirà tutte le informazioni e permetterà di provare il servizio per una giornata. Successivamente, con una tessera da sei ingressi, si pagherà la tariffa di 3.11 euro a bambino per ogni accesso. Una sorella o un fratello paga metà, il terzo figlio entra gratis. L’Elefante che legge è una biblioteca specializzata in letteratura per l’infanzia, con albi illustrati, libri morbidi e cartonati da prendere in prestito. La biblioteca è aperta il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 18.30, con accesso libero.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Pitbull azzanna un cagnolino e fugge tenendolo stretto tra i denti
2.
Rimangono a terra per tutta la notte, soccorsi dai carabinieri due ultranovantenni
3.
Inciampò e si ruppe la caviglia: Comune condannato a risarcirla con 47mila euro
4.
Si conoscono sui social e si sposano due volte: la favola di Han e Davide tra Piacenza e Taiwan