Materassi con coperte, montagne di rifiuti, persino scarpe con i tacchi a spillo. E ancora bombole, giacigli improvvisati, avanzi di cibo e bottiglie. È quello che viene segnalato all'interno dell'ex autosilo di via X Giugno. Sul lato confinante con l’Ausl di barriera Milano le recinzioni sono del tutto assenti, mentre sul fronte risultano divelte. L’accesso è libero: l’immobile è diventato un rifugio di fortuna per senzatetto e malintenzionati.

È per questo che il consigliere comunale Jonathan Papamarenghi (gruppo misto), che ha visionato alcuni video delle occupazioni all'interno dell'ecomostro, chiede un provvedimento immediato: «Ho già sollecitato il sindaco e, a questo punto, ritengo improcrastinabile un’ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’articolo 54 del Tuel, che permette, in presenza di un pericolo grave per la sicurezza o l’incolumità pubblica, di imporre alla proprietà interventi precisi entro tempi stringenti. Se non ottempera, il Comune può intervenire direttamente, rivalendosi poi sul privato. Non possiamo continuare ad accumulare sanzioni senza eliminare il degrado».



