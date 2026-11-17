Un edificio comunale da cedere all'Ausl, 209mila euro da aggiungere e un obiettivo: riunire nelle mani del Comune di Piacenza l'intera proprietà dell'ex Hotel San Marco, lo storico albergo legato alla figura di Giuseppe Verdi. È il piano al quale la Giunta ha dato il via libera, approvando una proposta di variazione di bilancio che dovrà ora passare all'esame del Consiglio comunale.

L'operazione, del valore complessivo di un milione e 130mila euro, rappresenterebbe un passaggio importante per il recupero dell'immobile, attualmente diviso tra due proprietari pubblici: il Comune e l'Azienda sanitaria locale.

La permuta con l'Ausl: sul piatto l'immobile di via Scotti

Per acquisire la quota dell'Ausl, Palazzo Mercanti propone una soluzione che non prevede il pagamento dell'intero importo in denaro. La parte principale dell'operazione, 921mila euro, sarebbe infatti coperta attraverso la permuta di un altro edificio comunale: quello di via Scotti 13, già utilizzato dall'Azienda sanitaria come una delle sedi del SerDP, il Servizio per le dipendenze patologiche, un tempo conosciuto come Sert.

L'immobile passerebbe quindi dal Comune all'Ausl, che già lo occupa per le proprie attività sanitarie. A completare il valore dell'operazione sarebbero 209mila euro di risorse comunali, individuati attraverso la variazione di bilancio.

I prossimi passaggi in Consiglio comunale

Il percorso non è ancora concluso. La proposta approvata dalla Giunta sarà esaminata giovedì 19 novembre dalla Commissione consiliare 1 e arriverà lunedì 23 novembre in Consiglio comunale.

Il via libera alla variazione consentirebbe di mettere a disposizione le risorse necessarie per proseguire il confronto con l'Ausl e perfezionare il trasferimento della proprietà.

Soltanto una volta completata l'acquisizione, il Comune potrà affrontare come unico proprietario le successive fasi del progetto di recupero, a partire dalla ricerca dei finanziamenti per i lavori.

Dalla rinuncia alla vendita al progetto di recupero

L'ex Hotel San Marco era stato in passato inserito tra gli immobili destinati alla possibile alienazione. Una prospettiva abbandonata dall'attuale amministrazione comunale, che dopo il proprio insediamento aveva deciso di togliere la quota comunale dal piano delle vendite, scegliendo invece di conservarla nel patrimonio pubblico.

La proposta di oggi rappresenta un ulteriore passo in quella direzione. Nei mesi scorsi sono state effettuate le valutazioni economiche degli immobili coinvolti, individuando in via Scotti una possibile soluzione per superare la comproprietà che caratterizza il San Marco.

L'operazione si collega allo studio di fattibilità presentato nel dicembre 2025, che ha delineato una possibile nuova destinazione per lo storico edificio, nell'ambito di un percorso che coinvolge anche il Ministero della Cultura.

Un albergo storico e un museo dedicato a Giuseppe Verdi

Ma quale futuro potrebbe avere il San Marco? Il progetto guarda innanzitutto alla sua vocazione originaria: tornare a ospitare un albergo, valorizzandone al tempo stesso il patrimonio storico e culturale.

L'ipotesi elaborata prevede infatti di affiancare alla struttura ricettiva un museo dedicato a Giuseppe Verdi, una sala destinata alla musica da camera e ai convegni e una caffetteria ricavata nella suggestiva Sala degli Stucchi.

L'obiettivo è fare dell'ex albergo un luogo nuovamente accessibile e frequentato, capace di richiamare visitatori e di valorizzare il legame tra Piacenza e il grande compositore.

Per arrivare alla riapertura, tuttavia, serviranno ancora diversi passaggi.

L'acquisizione della piena proprietà non coincide con il finanziamento del restauro: una volta conclusa l'operazione con l'Ausl, dovranno essere individuate le risorse necessarie per realizzare concretamente il progetto.