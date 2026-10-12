Gli strumenti solari in piazza Cavalli

Piacenza custodisce un patrimonio culturale da scoprire. È con questa consapevolezza che Mario Gioia, appassionato di astronomia e di gnomonica, la scienza che studia il Sole, ha svolto delle ricerche sugli strumenti solari di Piazza Cavalli.

«La meridiana presente sulla facciata di Palazzo del Governatore in centro città, è legata al ciclo naturale del sole, è l’ombra di un oggetto che riporta sul Quadrante la posizione del sole» spiega. È un antico strumento di misurazione del tempo ben in vista ai cittadini che attraversano la piazza ma forse in pochi ne conoscono il valore storico e che è un opera curata e voluta nei secoli scorsi da Gian Luigi Barattieri.