Gli strumenti solari in piazza Cavalli
Venerdì prossimo alle ore 15.30 lo studioso Mario Gioia andrà alla scoperta delle opere di Barattieri: «Si consiglia di portare un binocolo»
Dea De Angelis
|2 ore fa
La Meridiana - © Libertà/Dea De Angelis
Piacenza custodisce un patrimonio culturale da scoprire. È con questa consapevolezza che Mario Gioia, appassionato di astronomia e di gnomonica, la scienza che studia il Sole, ha svolto delle ricerche sugli strumenti solari di Piazza Cavalli.
«La meridiana presente sulla facciata di Palazzo del Governatore in centro città, è legata al ciclo naturale del sole, è l’ombra di un oggetto che riporta sul Quadrante la posizione del sole» spiega. È un antico strumento di misurazione del tempo ben in vista ai cittadini che attraversano la piazza ma forse in pochi ne conoscono il valore storico e che è un opera curata e voluta nei secoli scorsi da Gian Luigi Barattieri.
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