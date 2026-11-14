Il gup: «Subappalto irregolare». Lodetti Alliata rinviato a giudizio
L’amministratore di Gps-Piacenza Parcheggi e il socio di una coop accusati di violazioni nel cantiere per il taglio degli alberi in Cittadella
Paolo Marino
|4 ore fa
Scorcio di piazza Cittadella dopo il taglio dei primi tigli
Processo in vista sul presunto subappalto non autorizzato nell’ambito del cantiere per la realizzazione del parcheggio interrato in piazza Cittadella. Filippo Lodetti Alliata, amministratore delegato di Gps-Piacenza Parcheggi, e Carmine Alfano, socio di una cooperativa sociale di Vicenza, sono stati rinviati a giudizio con l’ipotesi che abbiano violato la cosiddetta legge Rognoni-La Torre che, all’articolo 21, vieta subappalti non esplicitamente autorizzati. Le violazioni riguarderebbero il tanto contestato taglio degli alberi e l’installazione di una recinzione intorno al cantiere.
La decisione è stata presa dalla giudice Isabella Farini, che nella scorsa udienza aveva ammesso il Comune di Piacenza come parte civile nel processo: Palazzo Mercanti, infatti, chiede d’essere risarcito per i danni subiti dal subappalto irregolare. Ieri mattina, col rinvio a giudizio, il gup ha fissato la data dell’inizio del processo per Lodetti e Alfano: la prima udienza, che avrà carattere tecnico e verterà su eventuali eccezioni e sull’ammissione dei testimoni, sarà il 19 aprile.
I difensori dei due imputati hanno chiesto il non luogo a procedere.