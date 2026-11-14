Il gup: «Subappalto irregolare». Lodetti Alliata rinviato a giudizio

Processo in vista sul presunto subappalto non autorizzato nell’ambito del cantiere per la realizzazione del parcheggio interrato in piazza Cittadella. Filippo Lodetti Alliata, amministratore delegato di Gps-Piacenza Parcheggi, e Carmine Alfano, socio di una cooperativa sociale di Vicenza, sono stati rinviati a giudizio con l’ipotesi che abbiano violato la cosiddetta legge Rognoni-La Torre che, all’articolo 21, vieta subappalti non esplicitamente autorizzati. Le violazioni riguarderebbero il tanto contestato taglio degli alberi e l’installazione di una recinzione intorno al cantiere.

La decisione è stata presa dalla giudice Isabella Farini, che nella scorsa udienza aveva ammesso il Comune di Piacenza come parte civile nel processo: Palazzo Mercanti, infatti, chiede d’essere risarcito per i danni subiti dal subappalto irregolare. Ieri mattina, col rinvio a giudizio, il gup ha fissato la data dell’inizio del processo per Lodetti e Alfano: la prima udienza, che avrà carattere tecnico e verterà su eventuali eccezioni e sull’ammissione dei testimoni, sarà il 19 aprile.

I difensori dei due imputati hanno chiesto il non luogo a procedere.