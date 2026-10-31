Il TuoBus è sospeso: «Troppi vandalismi non sono ragazzate»
Stop temporaneo al servizio stasera (Halloween) in attesa di adeguare le tecnologie per la sicurezza. Pochi giorni fa bus preso a sassate
Marcello Pollastri
|2 ore fa
Il TuoBus si ferma purtroppo proprio quando potrebbe essere più utile. Nella notte di Halloween, cioè stasera, quando tanti ragazzi si sposteranno per la città, il servizio di trasporto pubblico a chiamata che consente di rientrare a casa in sicurezza non sarà operativo. Si è reso necessario un upgrade alla app di accesso al servizio che sarà operativa nei prossimi giorni ma senza il quale è stato necessario per Tempi Agenzia attuare tale misura straordinaria.
La decisione di adottare misure a maggior tutela di chi presta e di chi utilizza correttamente il TuoBus è maturata dopo una serie di episodi di vandalismo e intimidazione che hanno reso sempre più difficile garantire il servizio e che, negli ultimi tempi, hanno assunto contorni ormai insostenibili. L’ultimo fatto risale a pochi giorni fa, quando uno dei mezzi è stato preso addirittura a sassate. E a pagare il prezzo di questa situazione sono soprattutto gli autisti, che non intendono più lavorare in condizioni nelle quali a rischio c’è anzitutto la loro incolumità.
A spiegare le ragioni dello stop temporaneo è Paolo Garetti, presidente di Tempi Agenzia.
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