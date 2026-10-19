Medico h24, ambulatori e posti letto: inaugurata Piacenza Belvedere

Un medico disponibile 24 ore su 24, assistenza infermieristica, ambulatori specialistici, un servizio di ascolto e orientamento sociosanitario e 20 posti letto per accompagnare i pazienti nel percorso tra ospedale e domicilio. È la nuova Piacenza Belvedere, Casa della Comunità e Ospedale di Comunità, inaugurata oggi in via Gadolini 36 alla presenza del ministro Tommaso Foti, del presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, della sindaca di Piacenza Katia Tarasconi e del direttore generale dell'Azienda Usl di Piacenza Paola Bardasi.

Tanti professionisti, un'unica rete di cure: è questo il modello di assistenza che prende forma nella nuova struttura, già operativa dal 29 giugno, dove servizi sanitari, sociosanitari e sociali lavorano in collegamento per offrire risposte più vicine alle persone, accompagnarle nei percorsi di cura e garantire continuità assistenziale anche dopo il ricovero ospedaliero. Progettata secondo criteri di elevata efficienza energetica, con prestazioni superiori allo standard nZEB, la nuova struttura è stata realizzata grazie ai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con un investimento complessivo di oltre 11 milioni di euro.

L'edificio si sviluppa su quattro livelli, tre fuori terra e uno interrato, per una superficie di circa 2.800 metri quadrati, e riunisce la Casa della Comunità e l'Ospedale di Comunità. Alla cerimonia hanno partecipato anche i professionisti della struttura e rappresentanti delle istituzioni e delle realtà del territorio nonché i tre medici di famiglia e tre pediatri che già hanno sede nella struttura. La Casa della Comunità Belvedere è un punto di riferimento per l'assistenza sanitaria e sociosanitaria rispondono sia ai bisogni occasionali di salute sia alla necessità di seguire nel tempo persone con patologie croniche o condizioni di fragilità.

Uno degli elementi qualificanti e la presenza di un medico 24 ore su 24, sette giorni su sette. Dalle 8 alle 20 è attivo un ambulatorio medico ad accesso diretto, senza prenotazione, per problemi di salute non urgenti na che non possono essere rimandati. Nelle ore notturne dalle 20 alle 8, l'assistenza medica è accessibile attraverso il numero unico 0523.343000. Per le emergenze resta il riferimento al 112.