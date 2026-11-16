"Meno plastica, meno rifiuti": nuova casetta per l'acqua a Piacenza

Meno plastica, meno rifiuti e più acqua (buona) per tutti. È stata inaugurata a Piacenza la quinta casetta di erogazione di acqua potabile della città, che va ad aggiungersi agli altri 30 punti di distribuzione gestiti da Iren in tutta la provincia.

Il nuovo chiosco, che mette gratuitamente a disposizione dei cittadini acqua potabile - naturale e gasata -, è stato installato nell’area di parcheggio del Cheope, di fronte all’Isii Marconi. L’intervento è stato realizzato in collaborazione con Ireti, grazie ai fondi del bando Atersir dedicato alla prevenzione e alla riduzione dei rifiuti. Un progetto che punta a incentivare il consumo di acqua pubblica, riducendo così l’utilizzo delle bottiglie di plastica e la produzione di rifiuti.

«La tutela dell’ambiente al centro», ha rimarcato Mario Ori, in rappresentanza di Atersir, che insieme a Ireti e al Comune di Piacenza ha contribuito alla realizzazione della struttura.

«Un progetto che arriva da lontano – ha ricordato l’assessora all’Ambiente Serena Groppelli –. Avevo ancora i capelli colorati. Siamo contenti soprattutto perché queste strutture ci permettono di produrre meno rifiuti e quindi dare un segnale concreto a sostegno del nostro ambiente».

«La qualità dell’acqua a Piacenza è altissima» ha rimarcato la sindaca Katia Tarasconi davanti agli studenti dell’Isii Marconi che hanno partecipato all’inaugurazione.

La nuova casetta del Cheope rappresenta dunque un ulteriore tassello nella rete di punti di erogazione presenti sul territorio. Ma il progetto non si ferma qui: «È già prevista la realizzazione di una sesta struttura in via Ottolenghi - ha annunciato ai microfoni di Telelibertà l’assessora Groppelli -.L’obiettivo è continuare a promuovere l’acqua pubblica come alternativa sostenibile, limitando il ricorso agli imballaggi e sensibilizzando i cittadini a comportamenti più rispettosi dell’ambiente».