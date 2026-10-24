«Oltre 500mila euro spesi e al Daturi vive il degrado»

«Grandi annunci fin da inizio mandato, oltre 500mila euro spesi per l’Arena Daturi, ma basta un sopralluogo per capire che tra quanto dichiarato dall’Amministrazione Tarasconi e la realtà c’è un abisso».

A evidenziarlo è il consigliere comunale della Lega Luca Zandonella, che denuncia lo stato di degrado dell’area in una nota inviata alla stampa.

«A parte qualche miglioria che non giustifica certo l’enfasi e le risorse sbandierate in questi anni - osserva -, l’area appare purtroppo abbandonata. Panchine arrugginite e malandate, rifiuti di cantiere lasciati a terra, piazze interne all’area abbandonate da tempo con il verde incolto che se le sta riprendendo, porte con reti divelte, fontanelle non funzionanti. Questa sarebbe la grande area riqualificata?».

Zandonella ha inoltre effettuato un accesso agli atti richiedendo i certificati di regolare esecuzione dei lavori affidati.