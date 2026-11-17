Paura per una donna alla Farnesiana, ladri in casa
I malviventi sono fuggiti senza rubare nulla. Intervenute le guardie giurate di Metronotte e i carabinieri
Redazione Online
|50 minuti fa
Immagine d'archivio
Tentato furto in una abitazione, nella serata di lunedì 16 novembre, in via Riglio, nel quartiere Farnesiana. Verso le 21.30 una anziana ha sorpreso i ladri in casa propria.
L'allarme è arrivato alle centrale operativa di Metronotte, che ha inviato una pattuglia. Nel frattempo i ladri erano fuggiti da una finestra, senza rubare nulla.
L'allarme è arrivato alle centrale operativa di Metronotte, che ha inviato una pattuglia. Nel frattempo i ladri erano fuggiti da una finestra, senza rubare nulla.
Intervenuti anche i carabinieri di Piacenza che hanno avviato le indagini.
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